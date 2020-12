Adhesión a un proyecto del diputado Pinotti Región 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Adhesión del Concejo de Sunchales al proyecto de Ley de Pinotti para crear el “Fondo de mantenimiento y mejoras de la infraestructura vial para municipios y comunas”. Piden el pronto tratamiento del Senado

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Desde la oficina de la concejal local Andrea Ochatn se puso énfasis en resaltar que en la última sesión, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de la concejal Andrea Ochat a través del cual manifiesta su adhesión al proyecto de Ley del diputado Pablo Pinotti para crear el “Fondo de mantenimiento y mejoras de la infraestructura vial para municipios y comunas”. El mismo está destinado a la ejecución de obras en la red vial rural y urbana y suburbana pertenecientes a municipios y comunas- La iniciativa de Pinotti obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados; y se solicita “el pronto tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Senadores”.

El objetivo de la Ley es mejorar las condiciones de la red vial urbana, suburbana y rural en toda la Provincia de Santa Fe, procurando de esta manera mayor equidad social, equilibrio territorial y desarrollo económico.

El monto del fondo es de hasta $4.000 millones. Los municipios y comunas presentarán proyectos para solicitar obras de pavimento nuevo, de repavimentación y bacheo; mejoramiento y ejecución de nuevos accesos; mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales y urbanos; arreglo de veredas, iluminación, desagües pluviales y cloacales, señalización y semaforización; compra de materiales de obra y de maquinaria para mantenimiento de caminos, reductores de velocidad, radarización, instalación cámaras de vigilancia, entre otras.

El aporte que reciban los Municipalidades y Comunas tendrá el carácter de no reintegrable, es decir que no deberá devolverse ya que se considera que son aportes que los vecinos y vecinas hicieron al estado a través del pago de los tributos y por lo tanto vuelven en obras.

La forma de distribución del fondo es equitativa y transaparente: un treinta por ciento corresponden por partes iguales a todas las municipalidades y comunas. Del 70% restante, se distribuirá entre los gobiernos locales mitad en base a la población y la otra mitad en base a la cantidad de kilómetros de la red vial rural de la municipalidad o comuna. Asimismo, éstas podrán presentar propuestas de obras en forma asociada así como solicitar compra de maquinarias

“Es este un proyecto para una ley necesaria, imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta que los municipios y comunas hoy no cuenta con herramientas predecibles que les permitan gestionar los recursos necesarios para este tipo de obras en el ámbito provincial, en momentos en que más que nunca, las responsabilidades y demandas a los gobiernos locales por su cercanía y proximidad, son cada vez mayores y los recursos que pueden estos obtener han ido decayendo conforme el contexto económico global actual. Además, son muchos los recursos que nuestra región aporta a las arcas provinciales y nacionales y es justo que los vecinos y vecinas puedan verlos transformados en obras que son imprescindibles para el desarrollo local” finalizó la edil.