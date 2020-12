Los beneficiarios de la Tarjeta Unica deberán reempadronarse de modo online

El gobierno de la provincia de Santa Fe informó este viernes que los beneficiarios de la Tarjeta Unica de Ciudadanía no deben concurrir al Ministerio de Desarrollo Social para realizar el trámite. El objetivo es obtener los datos personales actualizados de los beneficiarios para luego instrumentar un nuevo sistema de cobro, donde se reemplazará la tarjeta plástica por la aplicación móvil "Plus Pago".PASOS PARA ELREEMPADRONAMIENTO1- El beneficiario deberá completar el formulario ingresando a la página web del Banco de Santa Fe: https://www.bancosantafe.com.ar/2- Luego recibirá un mensaje de texto, en el celular informado previamente para completar y finalizar el trámite.3- El titular debe descargar la aplicación "Plus Pago" en su teléfono móvil, para acceder al beneficio.4- En el interior de la provincia, los beneficiarios también podrán dirigirse a los municipios y comunas.Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse por los siguientes medios:* WhatsApp: 341-6170678* Correo electrónico: [email protected] IMPORTANTE* Sólo podrán reempadronarse los titulares de derecho de TUC.* El beneficiario puede realizar el trámite desde una computadora o desde un celular Smartphone.* A partir del mes de enero 2021, solo podrán seguir percibiendo el beneficio quienes se hayan reempadronado. No obstante, la plataforma para realizar el trámite estará abierta hasta el mes de marzo 2021.