Reunión por el estado del bosquecito “Norberto Besaccia” Locales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Se desarrolló ayer por la mañana en el Concejo Municipal entre los ediles y funcionarios del área de ambiente y espacios verdes, a raíz de algunos reclamos de organizaciones ambientalistas respecto al estado de ese predio ubicado en el sur de la ciudad.

En la mañana de ayer los concejales recibieron en la sala de sesiones, a Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad, Juan Nittmann, Dirección de Medio Ambiente y Anabel Albrecht, coordinadora del Área Verde Urbano, para conocer las acciones de mantenimiento que se desarrollan en el bosquecito “Norberto Besaccia”.

Los funcionarios fueron a contar que se está llevando a cabo allí, debido a los reclamos de algunas organizaciones ambientalistas y de vecinos autoconvocados que habían manifestado ante el presidente del Concejo, Germán Bottero, la preocupación por la tala inadecuada de algunas especies de árboles en ese sector. Además hay un segundo reclamo respecto a que se estaría llevando adelante la misma acción, en el predio que ocupa La Casona de los Pibes y responsables de la institución se contactaron con Alejandra Sagardoy, solicitando la intervención del Concejo.

Al finalizar el encuentro con los concejales, Caruso respondió que “hoy fuimos a contar por un lado las acciones que se debieron revisar ahora específicamente pero aprovechando que fuimos con Juan (Nittmann) que es ingeniero de recursos naturales, hablamos un poco de cómo se concibe el bosque, que es un espacio urbano y que si bien cuando entramos ahí parece un área protegida, lo cierto es que no lo es; nosotros tratamos de realizar acciones de conservación, es decir que se cuide el verde del bosque, pero que se tenga como prioridad cuidar también la seguridad de las personas que ingresan al lugar ya que ese espacio fue pensado como un bosque educativo y toda la parte de los senderos se tiene que mantener”.

“Incluso Marta Pascual, leyó una Ordenanza que tiene que ver con educación, las visitas educativas se estaban haciendo y se frenaron por cuestiones de la pandemia e incluso lo que hicimos este año es llevarlas a la virtualidad a esas visitas. Los concejales entendieron y sentí que apoyaban lo que habíamos hecho, y lo que sí comentamos de que tal vez con los grupos que están interesados, siempre dijimos que estábamos disponibles para ir y en seguir intercambiando información; con algunos grupos ya fuimos y estamos en contacto. Hay cosas para hacer en el lugar, para dar seguridad a las personas que lo recorren y a su vez conservar el bosque, eso es fundamental”, afirmó Caruso. Y agregó: “La información hoy está disponible en la web, en las redes del Instituto para el Desarrollo Sustentable, pero quizás hay que buscar otra manera, tal vez presencial, y crear algún espacio de intercambio con aquellas personas que quieran formar parte del cuidado del bosquecito”.

Por último la secretaria de Ambiente y Movilidad, manifestó que “planteamos que hay cuestiones que no se pueden hacer; ir y forestar el bosque sin un acuerdo con el Municipio no se puede, porque hay criterios que no se están respetando respecto a las especies y las ubicaciones y también acerca de cómo es el uso del espacio público”.



REUNION POR LA

CASONA DE LOS PIBES

La próxima semana Paz Caruso mantendrá una reunión con la concejal Alejandra Sagardoy y algunos otros ediles para explicar qué está ocurriendo en el predio de esta institución.