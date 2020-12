Presupuesto 2021: el Concejo inició el análisis

Durante la mañana de ayer los concejales mantuvieron un encuentro en el que comenzaron a analizar el presupuesto del próximo año. Si bien no hay fecha confirmada para su tratamiento en el recinto, la idea del presidente del Concejo, Germán Bottero, sería poder votarlo el 23 de diciembre.

El concejal del oficialismo, Jorge Muriel, explicó que “esta es una Ordenanza importantísima y tanto en provincia como en nación y en la ciudad, es la ley de leyes; es la Ordenanza que realmente le da las herramientas al Ejecutivo, para poder desarrollar su plan de gobierno y los programas incluidos allí”.

“Fue una comisión con la lectura de los títulos, un presupuesto de algo más de 4 mil millones de pesos, donde estuvimos viendo los desagregados, las obras y yo creo que la discusión va a ser política más que técnica, porque me parece que con lo que se va a dejar de recaudar por la tributaria, de alguna forma deberá el DEM acomodarse, con el consenso de todos los concejales y se plantearon algunas dudas como la de todos los años. Hay un pedido del Ejecutivo en ampliar la planta permanente y hay algunas resistencias por parte de la oposición, con lo cual estaríamos viendo también eso”, sostuvo el edil.

A su vez Jorge Muriel reiteró que a su entender la discusión se centrará en el aspecto político, -tal como viene ocurriendo cada año-, y señaló: “probablemente citemos a alguien de la secretaría de Hacienda para la próxima semana; si logramos un consenso la idea es poder votarlo el 23, que es la última sesión ordinaria. Parecería que está todo encaminado para poder tratarlo ese día; no tiene nada raro, tiene el eje puesto en salud, educación, en empleo y obras. En obras el Municipio apuesta a la llegada de muchos fondos de provincia y nación como vino sucediendo durante todo este 2020. Entendemos que es un momento importante y este alineamiento político entre nación, provincia y ciudad, donde transitando esta pandemia se fueron viendo los resultados, sin lugar a dudas va a permitir que se vean muchas más obras en ejecución”.



ELECCION DE AUTORIDADES: "ME

QUEDA UN SABOR UN TANTO AMARGO"

El concejal Muriel se refirió a la sesión en la que Germán Bottero fue reelecto como presidente del Cuerpo, y dijo: “es importante que Brenda (Vimo) ocupe la vicepresidenta 1°, ya que nosotros lo habíamos planteado como un año significativo por todo lo que se había trabajado en violencia de género, igualdad y entendíamos que era el momento para una mujer ocupando la presidencia del Concejo. Los votos los tiene la oposición e hizo valer su mayoría. Me queda un sabor un tanto amargo, ya que tanto Alejandra Sagardoy como Marta Pascual votaron en contra, pero votaron en contra de ellas mismas, entonces esa es un poco la lectura de esta presión para poder apoyar”.

“No hay nada personal y yo se lo dije a Germán (Bottero). No hemos tenido ningún tipo de diferencias durante todo el año y sabemos que lo va a conducir muy bien, pero vuelvo a repetir, Alejandra Sagardoy, considerábamos que era la persona y además por un gesto político, porque también lo citó ella en la sesión, que muchas de las leyes que se consiguieron, fue porque las legisladoras se despojaron de la ideología política para poder lograr ese consenso. Esa también era nuestra propuesta; proponer a alguien de la mayoría para que ocupe ese cargo, pero alguien que se lo merezca y justamente ella ha trabajado en este Concejo por más de veinte años al igual que Germán Bottero; ella conoce muy bien el detalle y hubiera sido una oportunidad histórica; si bien Lilian Landa ya ocupó la presidencia, entendemos que es un momento en el que la paridad de género, a través de la ley que se aprobó recientemente en la provincia, con la modificatoria que le agregó el gobernador, para que en las categorías de gobernador y vice también se de la paridad, considerábamos que era oportuno que se de en la ciudad”, afirmó el concejal del PJ.

Finalmente dijo: “Ya dimos un paso y que seguramente más temprano que tarde una mujer ocupará ese lugar”.