La Fiscalía pide el desafuero de Traferri Locales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Fue luego de que el exfiscal Ponce Asahad, preso e imputado por recibir coimas, vinculara al legislador a una organización criminal. Este viernes, Armando Traferri se presentó a declarar ante los fiscales del caso.

El senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri se presentó este viernes a declarar en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, tras la convocatoria de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de la investigación que llevan adelante por juego clandestino. Traferri, presidente del bloque justicialista en la Cámara Alta, fue involucrado en una red de juego ilegal por el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, actualmente encarcelado y acusado de recibir coimas. Este miércoles, el legislador provincial remitió un escrito a la Justicia, desvinculándose de la organización criminal y asegurando que es víctima de una operación de desprestigio. Pero sus explicaciones no conformaron a Edery y Schiappa Pietra, que por lo tanto lo citaron para hoy a una declaración en libertad, a la que podía decidir no acudir, ya que tiene fueros. Tras su presentación en el CJP, el senador no emitió palabra ante los periodistas que lo esperaban. Su abogado defensor, José Luis Vázquez, solo dijo que se había tratado de "una declaración informativa", y que su cliente dará una conferencia de prensa con más detalles el próximo lunes.



PEDIDO DE DESAFUERO

Por su parte, los fiscales de la causa por juego clandestino anticiparon a la prensa que pedirán el desafuero del senador Armando Traferri, de forma de poder imputarlo. "Su abogado dijo que no podía renunciar a sus fueros por sí mismo para poder llevar adelante la imputación”, señaló Edery. El letrado aseguró además que "hay cuestiones que no coinciden con la evidencia objetiva" que tiene la Fiscalía y que por ello se resolvió "presentar una imputativa". En ese sentido, Schiappa Pietra reforzó: “Estamos dispuestos a ir hoy mismo al Senado si es necesario para dar las explicaciones por las que consideramos que es necesario el desafuero (de Traferri) para poder imputarlo”. En su declaración del viernes previo al feriado extralargo, el ex fiscal Ponce Asahad implicó a miembros de los tres poderes del Estado en una red de protección al juego clandestino en la provincia. Entre ellos, al senador Traferri. Según versiones, el ex funcionario del MPA proporcionó lugares de encuentro y fechas, que serán cotejados por los investigadores.