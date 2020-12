Rafaela: 53 nuevos casos Locales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Luego de 2 jornadas con pocos contagios, ayer se informó una suba importante de infecciones en nuestra ciudad, que acumula 5.199 desde el inicio de la pandemia. La buena noticia fue que no se registraron nuevos decesos, con los cuál son 107 las muertes de pacientes rafaelinos.

Después de los "respiros" que tuvimos en los casos diarios durante el miércoles, que fueron tan solo 5, y el jueves, donde se informaron 8, este viernes la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud volvió a comunicar una nueva cifra elevada de contagios en las últimas 24 horas en nuestra ciudad, que fueron 53. Para buscar una cifra más o menos similar, hay que retroceder el tiempo hasta principios de mes, cuando se anunciaron 59 durante el pasado 3 de diciembre.

Que en los últimos dos días se hayan reportado menos de 10 casos en realidad obedece a demoras en la carga de datos por parte del Ministerio de Salud, recordando que se viene de un fin de semana extra largo, donde el lunes y martes fueron feriados nacionales, y que generalmente se suelen procesan menos muestras y se realizan menos testeos durante los sábados, domingos y demás días no laborales, actualizándose los datos con el correr de la semana. Es por eso que se explica este salto importante registrado en el reporte local de ayer, aunque no sería extraño que este sábado los números vuelvan a bajar teniendo en cuenta lo mencionado con antelación. De esta manera, Rafaela acumula 5.199 positivos desde marzo, de los cuáles 233 se mantienen activos y los recuperados ascendieron a 4.859. Por otro lado, se encuentran aislados 837 vecinos y el dato positivo es que no se registraron nuevas muertes, manteniéndose en 107 las víctimas fatales de pacientes rafaelinos a raíz de este mortal virus.

Con relación a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", la autoridades sanitarias locales informaron que son 12 los pacientes Covid-19 positivos en sala general y 3 sospechosos, mientras que en unidad de terapia intensiva se encuentran internados 18 pacientes Covid-19 positivos, 17 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.



OTRA VEZ MAS

DE MIL

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud dio a conocer ayer 1.293 nuevos contagios en el territorio, que por segunda vez en la semana superó la barrera de los mil diagnosticados en una jornada. Así, el acumulado desde el inicio de la pandemia es ahora de 158.519 casos, de los cuáles 31.731 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 126.788 por laboratorio.

En relación al resto de la distribución de las nuevas infecciones, Rosario registró 265 contagios de coronavirus. El número de este viernes fue menor que el de los días hábiles de la últimas semanas, siendo el total de infectados en la ciudad de 63.363, alrededor del 40% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de positivos nuevos de Covid-19 con los 175 reportados ayer, totalizando 19.056.

También informaron un número importante de casos las siguientes localidades: 55 de Reconquista, 38 de San Jorge, 35 de Santo Tomé, 30 de Arroyo Seco, 29 de Villa Gobernador Gálvez, 22 de Esperanza, 20 de Sunchales, 19 de Firmat,

18 de San Justo, 17 de Gálvez, 15 de Recreo, 14 de Franck, 13 de Villa Constitución, 12 de Carlos Pellegrini, 12 de Roldán, 9 de Avellaneda, Funes, Fray Luis Beltrán y Suardi; 8 de Cañada de Gómez y Capitán Bermúdez; 7 de Granadero Baigorria y 6 de Pérez, Gobernador Crespo, La Criolla y Malabrigo entre las más afectadas.

En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, que suma un total de 7.675 casos, se reportaron 2 en María Juana y Ramona y 1 en Aldao, Angélica, Ataliva, Bella Italia, Castellanos, Colonia Bigand, Humberto Primo, Presidente Roca, San Antonio, San Vicente y Tacural. Y en relación a las localidades cercanas a nuestra ciudad perteneciente a otras jurisdicciones, hubo 5 en Santa Clara de Buena Vista, 4 en Pilar y Progreso y 1 en Humboldt, Nuevo Torino, Sa Pereyra y Santo Domingo; 6 en Ceres, 2 en San Cristóbal y 1 en Arrufó, Moisés Ville y San Guillermo; y 2 en Sastre y El Trébol, entre las más complicadas.

Mientras tanto, en la provincia hay 9.284 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 146.753 personas.

Además, se encuentran 126 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 15 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria y 289 en sala general, y en la provincia se registraron 289.998 notificaciones de las cuales 112.552 fueron descartadas.



19 MUERTES

Por último, la cartera sanitaria provincial reportó otras 19 fallecimientos por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (14), Santa Fe (1), San José del Rincón (1), Coronda (1), San Jorge (1) y Villa Constitución (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 2.482.