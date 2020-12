Paros en puertos causa pérdidas millonarias

Los paros en los puertos de carga de granos están provocando pérdidas por unos U$S 100 millones diarios, y apenas un tercio de los 3.300 camiones por jornada enviados a las terminales están pudiendo ingresar. Así lo advirtieron ayer desde el sector agroindustrial, tras la huelga que ya cumplió 72 horas.

La medida de fuerza de los gremios arrancó el miércoles y, ante la falta de acuerdo con las empresas del sector, decidieron continuar hasta este viernes. Fuentes de la cámara de aceiteros y exportadores de cereales CIARA-CEC indicaron a la agencia NA que las pérdidas por las tres jornadas de medida fuerza ya alcanzan los U$S 300 millones.

El miércoles, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) junto a la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) iniciaron el reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

"Sin ningún ofrecimiento de la parte de las multinacionales portuarias después de más de 36 horas de paro, es que decidimos continuar con la medida de fuerza que llevamos adelante con aceiteros en puertos de todo el país", dijo el gremio Urgara, que enrola a los recibidores. Reclamaron al sectores empresarial reconocer "la labor de los miles de trabajadores que ven cómo su salario se erosiona día a día, cuando el aumento paritario lleva más de cinco meses de atraso".

Desde el sector agroindustrial estiman que deberían ingresar 3.300 camiones por jornada a los puertos a descargar los granos y solo lo hacen 1.000. A esto hay que sumarle los costos extra por los barcos que están parados esperando ser cargados. Si la medida de fuerza se extiende, los productores no podrán realizar la cosecha de trigo, al no poder enviar la carga a los puertos en medio del paro, explicaron desde el sector agropecuario.