La producción industria de Santa Fe creció en octubre

La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en octubre de 2020 la sexta mejora mensual consecutiva de su nivel de actividad. Pero en los primeros 10 meses muestra una caída de casi 10 puntos en relación al mismo lapso de 2019.

FOTO ARCHIVO UNA BUENA Y UNA MALA. La industria santafesina ofrece un balance dispar.

Como en los clásicos chistes cortos que ofrecen una noticia "buena" y otra "mala", la industria santafesina continuó en octubre la senda de la recuperación con un nuevo aumento en su nivel de actividad en comparación con igual mes del año pasado, aunque en lo que va del año refleja un fuerte retroceso entre enero y octubre en relación a los indicadores del mismo período en 2019. Así se desprende del informe sobre actualidad industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y que lleva la firma de su presidente, Víctor Sarmiento, su secretario General, Walter Andreozzi y su director Ejecutivo, Esteban Moine.

"La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en octubre de 2020 la sexta mejora mensual consecutiva de su nivel de actividad. No obstante, en la medición interanual e l índice de producción verificó una caída de 5,5%, acumulando en diez meses una baja de 9,8% en cotejo al mismo período del año pasado", subraya en el resumen ejecutivo. La menor producción de automóviles y del complejo oleaginoso, productos metálicos para uso estructural, maquinaria de uso general y especial, calzado, edición e impresión, curtiembres y prendas de vestir fundamentaron en gran medida la baja de la actividad en octubre, consigna el reporte difundido ayer y compartido por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, entidad adherida a FISFE.

Por el contrario, la industria láctea, maderera, materias químicas básicas, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plásticos, ciertos minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, remolques y muebles y colchones mostraron mejores desempeños respecto de octubre del año anterior, agrega el informe.

En octubre de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+81,2%), carrocerías y remolques (+37,5%), manufacturas de plástico (+10,4%), muebles y colchones (+8,8%), productos lácteos (+8,6%), fiambres y embutidos (+1,9%), industria siderúrgica (-0,4%), papel y productos de papel (-4,6%), edición e impresión (-5,2%), productos de metal y servicios de trabajo (-6%), carne vacuna (-6%), maquinaria de uso general (-9%), molienda de cereales (-9,7%), autopartes (-14,5%), otra maquinaria de uso especial (-20,1%), prendas de vestir (-21,1%), molienda de oleaginosas (-24%), productos metálicos para uso estructural (-35,4%) y vehículos automotores (-50,3%).

Asimismo, remarca que un reciente relevamiento realizado en Santa Fe muestra resultados dispares al interior de la industria: el 73% de las empresas consultadas se encuentra totalmente operativa, el 54% posee un nivel de producción inferior al registrado en octubre de 2019, mientras que prácticamente un tercio alcanzó incluso mayor actividad en términos interanuales. La mitad de las firmas exportadoras manifiesta una caída de sus envíos al exterior en relación a 2019.

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en octubre de 2020 una acentuada caída de 24% interanual, acumulando en diez meses una disminución de 10,2% en relación al mismo período del año anterior. A

Por su parte, la industria láctea santafesina muestra desde comienzos de 2020 y hasta el presente una recuperación de su nivel de actividad. En septiembre, la recepción de materia prima presentó una mejora de +1,7% interanual, acumulando en nueve meses un incremento de +6,8% en relación a igual período de 2019. Al tercer trimestre de 2020 el arribo de leche a las principales usinas en Santa Fe superó los 1.700 millones de litros.

Y entre enero y septiembre de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos creció 29% en relación a igual período del año anterior. Este resultado se fundamenta en el mejor desempeño de leche entera en polvo (+94%) y queso de pasta semidura (+34%) a partir de sus mayores volúmenes exportados.

Las ventas a precios constantes de productos lácteos en supermercados presentaron en Santa Fe en septiembre de 2020 un alza de 6% interanual. Las mismas dieron cuenta del 11,4% de las ventas totales en tales establecimientos.

Por otra parte, la faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2020 una caída de 7,6% interanual. En once meses se procesó algo más de 2,2 millones de cabezas representando una baja de 2,7% en relación al mismo período del año anterior. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada (420 millones de dólares) presentó en nueve meses de 2020 una baja de 15,8% interanual y de 8,5% en volumen (100 mil toneladas). La menor demanda china fundamenta gran parte de este resultado, no compensando por las mayores colocaciones rumbo a Chile, Estados Unidos e Israel.

El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en octubre de 2020 un nueva importante mejora de 27,5% interanual, especialmente impulsado incluso desde junio por los despachos a obras privadas de pequeñas dimensiones.

Mientras que por sexto mes consecutivo, en octubre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior. En la mayor parte de las quince ramas analizadas el nivel de producción resultó superior al de septiembre, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas dieron cuenta de ese mejor resultado. En diez meses la producción metalúrgica santafesina retrocedió 8,2% en relación al mismo período del año pasado.