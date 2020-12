Cumbre del PRO con críticas al kirchnerismo y agenda electoral Nacionales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por PARTICIPARON MACRI, LARRETA Y VIDAL

BUENOS AIRES, 12 (NA).- La plana mayor del PRO, con Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal a la cabeza, realizó ayer una cumbre en Vicente López, en la que criticaron al kirchnerismo por sus duros cuestionamientos a la Corte Suprema de Justicia y además analizaron el escenario de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Del encuentro, que duró más de una hora y media y fue el primero presencial del año-, formaron parte también el vicejefe de gobierno de la Ciudad, Diego Santilli; el intendente de Vicente López, Jorge Macri; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti.

Por su parte, Vidal participó por videoconferencia de la cumbre en el Centro Asturiano de Vicente López por estar aislada por un contacto estrecho de coronavirus, pese a que la ex gobernadora ya padeció la enfermedad.

"Vamos a trabajar muy fuertemente para acercarnos a la gente para que confíe en esta fuerza como una opción de libertad, del esfuerzo y la cultura del trabajo. El alargamiento de la cuarentena no ha sido positivo. Llegamos a la misma situación de salud a la que llegaron en otros países, aunque sin generar tanto daño económico", sostuvo tras el encuentro Bullrich.

La titular del PRO también criticó la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó esta semana, en la que acusó a la Corte Suprema de "encabezar y dirigir el proceso de lawfare" en su contra.

Al respecto, Bullrich dijo que "no corresponde" y se refirió a ese hecho como un avance contra la Justicia y "una intromisión total de un poder sobre otro".

Por su parte, Jorge Macri consideró que después de un año fuera del poder "Juntos por el Cambio está sólido" y que el PRO "está creciendo". Sobre las elecciones, en la reunión los dirigentes acordaron definir la integración de un comité de campaña y consensuar una estrategia para "recomponer el vínculo" con el electorado que perdió Juntos por el Cambio en 2019.

Asistieron al encuentro también los diputados Federico Angelini y Omar De Marchi y los senadores Laura Rodríguez Machado y Humberto Schiavoni.