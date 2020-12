Presentan proyecto para suspender las PASO 2021 Nacionales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El diputado del Frente de Todos por Tucumán Pablo Yedlin presentó ayer en la Cámara baja un proyecto que plantea suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año, por razones económicas y sanitarias. El legislador, cercano al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ingresó la propuesta que cuenta con el aval de la mayoría de los mandatarios provinciales que la semana pasada le plantearon esa idea al presidente Alberto Fernández, la cual es rechazada por el frente opositor Juntos por el Cambio.

"Suspéndase la aplicación del Título II de la Ley 26.571 para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a Diputados y Senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos para las mismas los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializada", afirmar el artículo primero de la iniciativa.

En el segundo punto, el proyecto establece: "Suspéndase para el año 2021 toda disposición que se oponga a lo establecido en el artículo primero de la presente Ley, en cuanto le resulte incompatible".

Días atrás los gobernadores peronistas de Chaco, Jorge Capitanich, y La Rioja, Ricardo Quintela, anticiparon que esta semana se iba a enviar el proyecto al Congreso para suspender por única vez las primarias para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia, iniciativa impulsada por mandatarios provinciales, la mayoría del oficialismo.

No obstante existe una pugna dentro del Frente de Todos por este proyecto, ya que el kirchnerismo mira con desconfianza la iniciativa de los gobernadores y, de hecho, días atrás la diputada Cecilia Moreau -cercana a Sergio Massa pero de buena relación también con Máximo Kirchner- avisó que su tratamiento no figura en agenda.

En el marco de esa interna del peronismo, los gobernadores buscan suspender las PASO para que el kirchnerismo no les imponga listas internas, sobre todo en las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.