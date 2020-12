Para la Iglesia, la mujer debe tener "actos sexuales responsables"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente de la Comisión Pastoral de la Salud del Episcopado, Alberto Bochatey, rechazó ayer el avance del proyecto de aborto legal en la Cámara de Diputados y resaltó que la mujer debe tener "actos sexuales responsables".

A la vez, instó al Congreso Nacional a buscar "soluciones más modernas" ante los embarazos no deseados y se quejó de que se están "votando leyes como los rusos en 1917".

"Espero que en el Senado haya un buen diálogo, que se busquen soluciones más modernas: estamos votando leyes como los rusos en 1917, del siglo pasado. La humanidad ha caminado mucho, la mujer evidentemente tiene muchas más libertades y ha obtenido más posibilidades de decidir y acá estamos decidiendo matar o no una vida", sostuvo el prelado, en la previa al inicio del debate en la Cámara alta.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el representante de la Iglesia católica consideró que "la ley va para atrás", y se preguntó: "Dicen que son 300 mil abortos al año. ¿Hay tantas mujeres que no saben vivir su sexualidad?".

En ese sentido, Bochatey remarcó que las mujeres deben tener "actos sexuales responsables", y lamentó que "la mujer festeje el fracaso de otra mujer".