Matias Rossi culmina en Brasil Deportes 11 de diciembre de 2020

Luego de cuatro meses de acción, el campeonato 2020 de Stock Car llegará a su fin. El histórico circuito de Interlagos será el epicentro de la última fecha el fin de semana, y Matías Rossi intentará cerrar de la mejor manera su primera temporada completa junto al equipo Full Time Sports/Toyota Gazoo Racing.

La pista paulista es de una de las preferirías por el delvisense. En julio, en la Carrera del Millón, conquistó su mejor resultado clasificatorio al largar segundo. A pesar de no estar luchando por el título (es 17° sobre 27 pilotos), Rossi también espera ayudar a su amigo y compañero Rubens Barrichello, que está luchando por el título contra 10 rivales.

"Espero andar rápido y estar adelante para poder darle una mano", comentó. "Creo que ha sido un año normal donde me costaron muchas cosas propias de la inexperiencia en la categoría, principalmente en carrera por el cambio de neumáticos, la estrategia y el push to pass. Hay un nivel muy alto como acá y se puede andar bien cuando uno tiene el tiempo necesario. El año que viene puede ser mejor. Me gusta mucho lo que estoy viviendo", analizó.