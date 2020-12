El éxodo no tiene fin Deportes 11 de diciembre de 2020 Redacción Por RUGBY

Desde su brillante aparición en Jaguares en 2019, que lo catapultó a la RWC de Japón, Santiago Carreras no ha parado de crecer y muestra de ello fue el muy buen desempeño que tuvo en Australia con el seleccionado argentino.

El back fue uno de los tantos nombres destacados, cumpliendo por primera vez la función de fullback en el seleccionado, y parece haber llamado la atención en Europa. Según trascendió, el cordobés tendría todo acordado para seguir su carrera en Gloucester, equipo de la Premiership que hace meses contrató a Matías Alemanno.

Carreras es uno de los jugadores que todavía tiene contrato con la Unión Argentina y se espera que en los próximos días se haga oficial su salida, informó el sitio aplenorugby.com.ar.



VOLVER AL FORMATO HABITUAL

El presidente ejecutivo de NZ Rugby, Mark Robinson, dijo que la Unión que preside estaba "abierta" a la posibilidad de organizar todo el Rugby Championship en un país nuevamente, después de que Australia acogiera la competencia de este año debido a restricciones de viaje.

Sin embargo, dijo, que la preferencia era volver al formato tradicional en el que los All Blacks jugarían contra las otras tres naciones de local y visitante. Eso también estaría permitido por Covid-19 para esa fecha.

Este año el torneo se jugó íntegramente en Australia debido a la pandemia y Nueva Zelanda se consagró campeón, aunque tuvo el formato de Tres Naciones debido a que sobre la hora, Sudáfrica, el último ganador de la competencia, decidió no participar del torneo.

Los Pumas finalizaron en el segundo lugar luego de una victoria histórica ante los All Blacks en su primera presentación, 2 empates ante los locales y una caída ante los de negro en el partido revancha.