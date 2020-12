Lo que Copetti se ganó con goles Deportes 11 de diciembre de 2020 Redacción Por El chaqueño de 24 años viene siendo una de las figuras de la "Crema" en este comienzo del petit-torneo. Junto al Taca Bieler arman una delantera letal. Enzo dejó sus sensaciones tras el triunfo ante Tigre y de lo que viene: San Martín de Tucumán.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA GRITO DE GOL. / Enzo Copetti marcó dos de los tres tantos en la victoria del lunes ante Tigre.

¿Adónde va Copetti? ¿Unión de Santa Fe? ¿Argentinos? ¿Aldosivi? ¿Belgrano? El poder de los goles hace magia, tanta para que hoy, con sólo dos fechas disputadas del torneo todos vean con otros ojos a Enzo. En el último mercado de pases, estuvo ‘disponible en góndola’. Apareció, o lo quisieron colocar, en el radar de varios equipos, pero no se concretó nada. Las cosas del fútbol.

Tres goles en dos partidos. Un comienzo arrollador junto a un Claudio Bieler, del cual sí se esperaba tal rendimiento por su jerarquía y experiencia, hacen cambiar cualquier postura e ilusiona a todos. Principalmente al propio jugador. “Estoy muy contento en lo personal, nunca me había pasado de convertir tres goles en dos partidos”, le contó a La Opinión Copetti, que luego señaló: “Voy a seguir con mi humildad, trabajando como hasta ahora, sacar lo mejor que puedo para lo mejor del grupo”.

-Se ganó un partido fundamental. ¿Qué hablaron en el regreso a los trabajos? Ya con la adrenalina del momento apagada y de regreso al día a día…

-Tenemos que seguir trabajando, sabemos que tenemos una parada dura contra San Martín de Tucumán, sabemos que no es un partido fácil, más en la cancha de ellos. Tenemos que seguir así, humilde, trabajador, dejando siempre todo en los partidos para tratar de sacar adelante el mejor resultado.

-Para que ‘reaccionen’ los tienen que golpear primero, y esos golpes vienen siendo letales.

-Da mucha bronca que cuando nos llegan nos hacen goles, no nos perdonan una, pero rescato lo positivo del grupo y cada vez que nos hacen un gol lo buscamos revertir entre todos, es obvio que tenemos que trabajar eso para que no nos vuelva a pasar. Pero rescato la valentía del grupo de nunca caerse y tratar de revertir los resultados que siempre por ahora los tenemos en contra.

-El puesto de delantero ya lo conocías…

-Cuando vine a Atlético fue probando como delantero. En su momento, al no estar Dieguito Montiel, que había subido de la Reserva y estaba dando sus primeros pasos en primera, me preguntaron si quería jugar de 8 y dije que sí, yo quería jugar como sea. Empecé mi carrera como volante, y después se mantuvo. En algún momento también fui defensor (risas). Después Marcelino Galoppo me puso arriba, igual que Lito Bottaniz, y había hecho goles. Una vez con Walter (Otta), en Uruguay, también jugué de delantero y en aquel momento le había dicho que me sentía cómodo en esa posición, después no se dio más hasta los últimos entrenamientos de este año que me volvió a poner arriba.

Todo lo que yo le podía brindar adelante era bueno, sé que puedo lastimar a todos los equipos haciendo lo que él me pide.

-Torneo muy corto. Era fundamental un comienzo positivo, desde los resultados pero también desde el rendimiento, la cabeza, la convicción de hacer en cancha lo que trabajan en la semana.

-Sabemos que es un comienzo positivo, tenemos que seguir así. Lamentablemente en Riestra no pudimos sacar el resultado que merecíamos, la verdad que dio mucha bronca lo que pasó, nos hicimos fuerte, entrenamos, pensamos en el partido contra Tigre y por suerte lo pudimos ganar, merecidamente creo. Tenemos que seguir trabajando, el equipo se tiene que seguir fortaleciendo para tratar de llegar al objetivo. Es un torneo muy corto y el que menos errores comente más beneficiado va a salir, hay que seguir trabajando y tratar de sacar el mejor resultado.

-¿Van a Tucumán por los tres puntos? O un empate puede ser un resultado positivo.

-En todas las canchas vamos a ir a buscar los tres puntos, sabemos que es una cancha muy difícil, pero nada es imposible. Vamos a tratar de imponer lo nuestro, como lo hicimos hasta ahora, un equipo humilde, que se sacrifica mucho.