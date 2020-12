Empate sin goles Deportes 11 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA A MANO. / En el estadio Granate, terminaron como empezaron.

BUENOS AIRES, 11 (NA) -- Luego de noventa minutos en el que se advirtieron planteos similares, Lanús e Independiente no arriesgaron en demasía y empataron 0 a 0 en la "Fortaleza Granate", al cabo de un discreto encuentro disputado anoche, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con varios jugadores lesionados en ambos equipos que esperan tener una semana más de recuperación pensando en el desquite, los dos entrenadores no regalaron audacia al pergeñar sus estrategias preliminares.

Tras un primer período aceptable, en el complemento ambos equipos no arriesgaron en demasía y se conformaron para definir la serie en Avellaneda.

La revancha se disputará el próximo jueves a las 19:15 en el estadio Libertadores de América, donde el elenco que gane pasará a semifinales y en caso de un empate con uno o más goles el que avanzará será el "Granate".

El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la eliminatoria que disputan Universidad Católica de Chile y Vélez, en cuyo cotejo de ida se impuso el conjunto trasandino por 2 a 1 en Liniers.



Lanús 0 - Independiente 0



Estadio: Lanús.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).



Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Alexis Pérez, Matías Pérez, Brian Aguirre; Pedro De la Vega (69m L. Vera), Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Alexander Bernabei; José Sand y Franco Orozco (76m Esquivel). DT: Luis Zubeldía.



Independiente: Sebastian Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero (19m C. Benavídez), Pablo Hernández (73m Soñora), Lucas González (85m Blanco), Alan Velasco; Federico Martínez (74m Menéndez) y Nicolás Messiniti (74m Landáburu). DT: Lucas Pusineri.



Goles: no hubo.