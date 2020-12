Racing visita a Vélez Deportes 11 de diciembre de 2020 Redacción Por COPA DIEGO A. MARADONA

BUENOS AIRES, 11 (NA) -- Racing visitará hoy a Vélez, en un partido correspondiente al Grupo B de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol en el cual el entrenador Sebastián Beccacece pondrá un elenco alternativo teniendo en cuenta que el próximo miércoles recibirá a Boca por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio José Amalfitani, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Ambos equipos buscarán el triunfo ya que en esta Fase Complementación, la final la disputarán los vencedores de cada grupo y el ganador enfrentará al perdedor de la final de la Fase Campeón por un lugar en la Copa Sudamericana 2021.



El resto de la fecha: Campeonato. Zona A. Sábado: 19.20 Boca vs Arsenal. Domingo: 19.20 River vs Argentinos, 21.30 Huracán vs Independiente. Zona B. Sábado: 17.10 Colón vs Gimnasia, 21.30 San Lorenzo vs Talleres. Lunes: 21.30 Atlético (T) vs Banfield. Complementación. Zona A. Domingo: 17.10 Unión vs Defensa, 17.10 Aldosivi vs Lanús. Lunes: 17.10 Central vs Patronato. Zona B: Sábado: 17.10 Newell's vs Vélez, 19.20 Central Córdoba vs Godoy Cruz



Vélez-Racing



Estadio: José Amalfitani (Vélez). Árbitro: Patricio Loustau. Hora de inicio: 21.10 - TV: Fox Sports Premium.



Vélez: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Facundo Cáseres, Mauro Pittón, Federico Mancuello; Agustín Bouzat o Thiago Almada, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.



Racing: Matías Ibáñez; Iván Pillud, Elías Machuca, Juan José Cáceres, Fernando Prado; Tiago Banega; Augusto Solari, Lorenzo Melgarejo, Carlos Alcaraz, Benjamín Garré; Darío Cvitanich. DT: Sebastián Beccacece.