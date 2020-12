Balacera en fútbol infantil: un espectador muerto Policiales 11 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El club de futbol infantil San Cayetano, ubicado en Demestris al 6000 en barrio Bolatti de Rosario, no puede con su destino trágico. Otra vez un homicidio salpica esa institución. Otra vez un homicidio dentro de su perímetro.

La primera vez fue Kevin Jara, el joven de 20 años muerto de tres disparos el 9 de diciembre de 2018 en uno de los vestuarios. Ahora fue el turno de Rafael Alejandro Carcerano, un muchacho de 24 años, quien quedó el martes a la tardecita en medio de una balacera con contexto de narcocriminalidad mientras miraba un partido de nenes de 6 años en San Cayetano. Es más. Carcerano había llevado su hermanito a probarse cuando una bala calibre 9 milímetros le perforó la espalda, informó La Capital de Rosario.



UNA NOVELA NEGRA

Todo lo que rodeó la muerte de Carcerano es digno de una novela negra.

A las 19.30 del martes Carcerano y su hermanito de 6 años miraban un partido de fútbol de la categoria 2014 en la canchita de San Cayetano. El rival era Pablo VI. Carcerano estaba sentado de espaldas a la calle Demestris. Mientras esto sucedía a espalda de la víctima un auto de color oscuro se detuvo frente a un domicilio, el acompañante abrió la puerta y con una pistola ametralladora llenó de plomo el frente de una de las viviendas.

“Lo cargamos entre los vecinos en un auto particular y lo llevamos para el hospital. Murió en el camino pero quisimos ayudarlo. Los policías se hacían los boludos y no lo querían tocar. Todo esto es un desastre. Uno de los que disparó, se quedó haciéndose el vecino mientras las policía ponía la cinta de peligro. Este barrio ya no da para más”, dijo un vecino de Bolatti.

El caso es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo de la Fiscalía Regional N° 2 Rosario. Sobre el mediodía los familiares de Carcerano procedieron a darle sepultura.