Francia: toque de queda, inclusive para Año Nuevo

FOTO ARCHIVO JEAN CASTEX. El primer ministro de Francia.

PARIS. Francia, 11 (FP). - Francia impondrá un toque de queda a partir de las 20:00 (hora local) desde el 15 de diciembre, incluyendo la noche de Año Nuevo, para contener los contagios de COVID-19, anunció el primer ministro Jean Castex.

La fiesta de fin de año "concentra todos los ingredientes de un rebrote epidémico; tendremos que respetar la regla del toque de queda y habrá quedarse en casa el 31 de diciembre", indicó Castex.

No obstante, se hará una excepción para la noche de Navidad. En ese caso, el Gobierno reclamó prudencia y responsabilidad, limitando las reuniones a seis adultos.

Por otro lado, Castex informó que las salas de cine, teatro, espectáculos, casinos y museos de Francia no reabrirán como estaba previsto el próximo martes, sino que deberán esperar hasta principios de enero. También permanecerán cerrados hasta entonces los estadios de fútbol.

"A partir del próximo martes, como habíamos anunciado, pasaremos a una nueva etapa, pero las reglas serán más estrictas, ya que los establecimientos públicos que iban a reabrir permanecerán cerrados tres semanas más", dijo Castex en una rueda de prensa, en la que explicó que no se dan todavía las condiciones sanitarias para proceder con las reaperturas.

El presidente Emmanuel Macron había condicionado la flexibilización del confinamiento a partir del 15 de diciembre a una reducción de los contagios diarios a 5.000. Sin embargo, considerando que las cifras han oscilado entre los 14.000 y 15.000 positivos durante los últimos días, se anticipó que "este objetivo no se cumplirá".

Más allá de ello, Castex destacó que la situación general ha "mejorado considerablemente", teniendo en cuenta que a la hora de aplicar las medidas restrictivas el país galo estaba registrando alrededor de 50.000 casos positivos por día.

La estabilización de los contagios en torno a los 10.000 diarios, el doble del objetivo establecido por el Gobierno en noviembre, ha llevado al Ejecutivo a ampliar a partir del martes el período de toque de queda en todo el país.