Dedican una muestra a los "animales fantásticos" del mundo de Harry Potter Sociales 11 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (Télam). - Escarbatos, Occamy, Demiguise, Nifflers, unicornios, sirenas, dragones y otras criaturas que la escritora J.K. Rowling describió en su libro "Animales fantásticos" luego de dar dar vida a la saga de Harry Potter, se exponen en una muestra con 125 objetos que a partir de ayer se pueden ver en el Museo de Historia Natural de Londres.

Titulada "Animales fantásticos, maravillas de la naturaleza" , la exposición invita al visitante a sumergirse en un universo extraño, pero bien conocido por los fans de la historias del mago Harry Potter, siguiendo los pasos de Newt Scamander, el zoólogo que protagoniza el libro publicado por la escritora en 2001 y la serie de películas posteriores.

En la historia ubicada 60 años antes a la del joven mago y Voldemort, el magizoólogo británico trabaja con bestias fantásticas y escribe un libro

"Entre en nuestra galería de bestias míticas. Lea los relatos de Newt sobre estas criaturas legendarias y descubra sus enredadas conexiones con el mundo natural", invita el museo.

Presentada como una experiencia familiar, "Animales fantásticos, maravillas de la naturaleza", se inauguró poco después de la reapertura del museo luego del segundo confinamiento en Inglaterra por el coronavirus. La muestra se podrá visitar hasta agosto de 2021 y recorrerá después varios países.

En la presentación, el personaje Scamander, autor del libro "Fantastic Beasts and Where to Find Them" ("Animales fantásticos y dónde encontrarlos"), explica que "una mirada a través del arte y la literatura muggle de la la Edad Media revela que muchas de las criaturas que ahora se creen que son imaginarias, se sabía entonces que eran reales".

"Miramos las características sorprendentes de algunos de estos animales fantásticos y los comparamos con nuestra colección de más de 80 millones de especímenes", explicó Lorraine Cornish, la conservadora jefe del museo, a la agencia de noticias AFP.

La operación permitió establecer "vínculos extremadamente significativos y fascinantes" con más de 100 especímenes, que se presentan en la exposición, añadió.

Unos 125 objetos entre esqueletos y animales disecados procedentes de la colección del Museo de Historia Natural se combinan en la exposición con varitas, trajes y decorados del mundo de J.K. Rowling, cedidos por los estudios Warner Bros a tal fin.

A su vez, los animales del mundo mágico se suman a los que pertenecen al imaginario colectivo, como dragones, unicornios y sirenas, mostrando los orígenes de las creencias.

También la muestra explora cómo Rowling se inspiró en las "habilidades, comportamientos o propiedades extraordinarias de animales reales" para crear sus animales fantásticos, según explicó la curadora Louis Buckley, a AFP.

La habilidad del Demiguise -especie de mono plateado muy veloz que se hace invisible- se relaciona con el camuflaje de las "mariposas-hojas", entre otras características. O bien el Nifflers que busca objetos brillantes, tiene su correlato en ciertos pájaros que juntan objetos de color azul.

El Occamy, la serpiente azul con alas que crece indefinidamente y aparece en la primer película de las aventuras de Scamander -secuencia que se proyecta en la muestra-, da "la oportunidad de hablar de la extraordinaria capacidad de ciertos animales, como la iguana marina de las Galápagos o el pez globo, para expandir o encoger sus cuerpos", señala AFP.

En la exposición, con la que los conservadores esperan desempolvar la imagen del Museo de Historia Natural y despertar la curiosidad de "nuevas audiencias", especialmente los fans de la saga de Harry Potter, se presentan y analizan con detalle doce animales del mundo de los magos.

"El esqueleto de 8 metros de largo de un extraño pez de los abismos oceánicos habla sobre los mitos de las enormes serpientes marinas. Unos verdaderos cuernos gigantes de narval explican el origen de los unicornios, de cuyo pelo están hechas las varitas mágicas de Ron Weasley y Drago Malfoy, personajes centrales de la saga de Harry Potter", informan.

Se puede ver la presentación de parte de la muestra en https://artsandculture.google.com/story/take-a-virtual-stroll-through-the-exhibition/CwIC5WiUgJ_VJw