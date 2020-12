Protección Civil con oficinas en la Nueva Terminal de Ómnibus Locales 11 de diciembre de 2020 Redacción Por Esta área del municipio contribuye en la tarea diaria de prevención y auxilio, en conjunto con instituciones público-privadas para cada vecino y vecina que lo necesite.

La Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, ha ganado un papel importante a lo largo de estos meses de pandemia. Conjuntamente con otras áreas del municipio, realizaron acciones de prevención en la primera parte de esta cuarentena, cooperando en los operativos de atención en los bancos, en el edificio municipal, en el correo para que el cumplimiento de las medidas preventivas sea efectivo.

Esta división se encuentra presente para socorrer a los habitantes de Rafaela y la región. La Junta Municipal de Protección Civil trabaja junto a diferentes organismos públicos y privados interviniendo ante diferentes hechos de forma coordinada para un rápido y efectivo accionar.

Las tres claves del área son prevenir, cuidar y proteger. El motor de su trabajo es el acompañamiento de la ciudadanía en situaciones difíciles de las que sólo se puede salir adelante con el esfuerzo mancomunado y el trabajo solidario en equipo. Así se entiende la labor diaria.



UN AREA ESTRATEGICA

El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, señaló que “estamos llevando a cabo una refuncionalización de esta área tan importante. Protección Civil es clave y estratégica ante los distintos fenómenos meteorológicos o contingencias que pueden ser producidas por el hombre o por la naturaleza”.

“Cuando ocurre alguno de estos fenómenos este es un lugar dónde se articula con las distintas instituciones ya sea del Estado como también público- privado. No puedo dejar de destacar la interacción tiene y cuenta con Bomberos Voluntarios, Zapadores, Protección Civil de la Provincia, Litoral Gas, EPE, Agua Santafesinas y Defensa Civil. Todos los actores trabajan de manera articulada para ser lo más resiliente posible, que este es el principal objetivo.”, agregó el funcionario.



TRABAJO EN PREVENCION

“Esta refuncionalización que estamos teniendo es parte de apostar a mejorar no sólo la calidad humana, sino también lo edilicio y las herramientas con las que contamos para dar nuestro servicio a la comunidad”, remarcó Jefe de Protección Civil, Diego Alvarez.

“Hoy contamos con nuestra oficina en Nueva Terminal de Ómnibus, las cuales fueron cedidas por el consorcio. Además, recibimos dos motocicletas y una 4x4 que es en comodato por parte de Protección Civil de la provincia. Esto es lo que nos da más jerarquía y nos permite continuar trabajando en prevención”, agregó.

El Estado local continúa con su política en prevención de seguridad, es por ello que “somos conscientes de que debemos prepararnos para algo que tal vez nunca suceda, pero no puede suceder algo para lo que nunca nos preparamos”, resaltó Alvarez.

Además, el jefe de Protección Civil, explicó que “en este marco, trabajamos fuertemente en prevención mediante el desarrollo de diferentes capacitaciones como socorro acuático, RCP, primeros auxilios, entre otras. Es así como acrecentamos la formación de nuestros agentes y de las fuerzas que cotidianamente socorren a los vecinos y vecinas para evitar hechos desafortunados, como también disminuir el peligro en caso de que suceda”. “Trabajamos siempre mirando para adelante, para que entre todos podamos seguir avanzando”, cerró Alvarez.