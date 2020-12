“Fue una situación incómoda porque no es algo que nosotros hayamos querido” Locales 11 de diciembre de 2020 Redacción Por GERMAN BOTTERO LUEGO DE SU REELECCION

Luego de la sesión en donde fue reelecto como presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero, compartió sus sensaciones respecto al momento vivido, a las desinteligencias de su espacio para evitar esta incómoda y desprolija situación y del debate sobre perspectiva de género.

“Fue una situación incómoda porque no es algo que nosotros hayamos querido ni es una discusión que nosotros planteamos, sino que fue el justicialismo invocando la cuestión de género que es totalmente legítimo y proponen a alguien de la oposición, en este caso a Alejandra, en una mirada quizás distinta a la decisión de nuestro bloque, que ya se había manifestado por mi continuidad para el próximo año; más allá de esto y si bien esto es política, uno prioriza las relaciones y en especial la que yo tengo con Ale, después de tantos años de militancia, donde nada iba a hacer mella, con una confianza construida de tantos años”, relató Bottero.

“Todos nos llamamos a silencio porque a veces cualquier ruido, cualquier dicho puede ser malinterpretado por eso internamente estuvimos procesando las cosas, priorizando los vínculos y ratificando la decisión tomada en espacio político que me toca representar en Juntos por el Cambio; esto por supuesto conversado en profundidad con Alejandra, quien aceptó esto y apoyando esta propuesta, que para mí era fundamental; puedo ser presidente sin los votos justicialistas y eso está claro y es parte de las reglas de juego, pero en mi caso particular no sería tan legítima esa presidencia si Alejandra Sagardoy no me hubiese acompañado”, señaló el radical. Y agregó: “fuimos muy prudentes, muy cautos y a veces manejando ciertos tiempos; hubo cuestiones que no eran propias y que nos llevaron a un lugar donde no queríamos entrar”.

Bottero admitió quizás algunas desinteligencias, pero dijo que “la historia del Concejo habla de que estas elecciones donde no hay elección de concejales, por lo general hay una continuidad natural de las autoridades que estaban. Tal vez mirado desde ese lugar, quizás hubo un cierto descuido por parte de nosotros que pensamos que se iba a dar naturalmente de esa manera y terminó no dándose”, explicó.

Finalmente el concejal aseguró que con Alejandra Sagardoy no hay una rivalidad ni competencia sino por el contrario una relación de años, en donde la admiración es una de las claves.