En medio de un intenso debate, Bottero fue reelecto como presidente del Concejo

Este jueves en el recinto se vivió una sesión intensa, donde la renovación de las autoridades del Concejo Municipal,puso en escena un debate que se ha instalado en la sociedad y que tiene que ver con la lucha de las mujeres por lograr igualdad de oportunidades a la hora de ocupar cargos, tanto en el sector público como en el privado. También los cruces se dieron a partir de un proyecto del concejal Mársico sobre violencia de género

En esta oportunidad, el recinto contó con la presencia de muchos funcionarias y funcionarios que siguieron el tratamiento de los diferentes temas, pero que aguardaban la votación de las autoridades, respaldando la posibilidad de que por primera vez a través de una votación una mujer presida el Concejo.

La concejal Brenda Vimo fue una de las ediles que más veces habló en la sesión y defendió la propuesta de su bloque para que la radical Alejandra Sagardoy fuera la próxima presidente: "Creo que hoy apoyar todo lo que tiene que ver con las mujeres es demagógico, porque los derechos de las mujeres no sé suplican, no se mendigan señores. Queremos hechos concretos. Hace 10 meses desde que asumí, va a ser un año ahora, que vengo diciendo públicamente que hay convicciones, que hay luchas que traspasan lo partidario y que tienen que ver con situaciones sociales que no pueden ser postergadas; es un reclamo de los y las rafaelina, es necesario que la mujer ocupe lugares de poder porque eso enseña mucho, eso demuestra mucho y eso previene mucho la violencia de género; pero claro, para eso tiene que haber convicciones y en este Concejo Municipal las convicciones son absolutamente demagógicas, en este Concejo municipal, cualquier Ordenanza, Minuta o Resolución que tenga que ver con violencia de género, genera en cada uno de los hombres de este Cuerpo, un desgarro de vestiduras…”.

La moción del PJ fue proponer a Alejandra Sagardoy como presidenta, Jorge Muriel, Vicepresidente 1° y Marta Pascual, Vicepresidenta 2°.

Por su parte “Lalo” Bonino fue el encargado de dar a conocer la moción de Cambiemos en su conjunto, proponiendo a Germán Bottero como presidente, Brenda Vimo como Vicepresidenta 1° y Lisandro Mársico, Vicepresidente 2°.

El concejal del Pro, argumentó la propuesta señalando que “ entendiendo que cada uno de estos cargos representa a cada uno de los bloques en función de la cantidad de concejales aquí presentes y que como antes mencionó la concejal Vimo, el año de cumplimiento de las funciones del presidente es un año de interregno, se refrenda el funcionamiento. Más allá de la discusión de la cuestión de género, lo que quiero hacer es destacar la labor del actual presidente, destacar la labor del secretario y el prosecretario, que asumieron así como el presidente de la nación, así como el gobernador, así como el intendente, en un momento que nunca se hubieran imaginado atravesar y que en este caso el presidente del Concejo, lo realizó de una manera intachable, convirtiéndolo en un Concejo que fue uno de los primeros en continuar con su labor en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia”, sostuvo Bonino.

En medio de un clima muy acalorado, Lisandro Mársico habló de la libertad que tiene cualquier individuo para decidir que hacer, sin condicionamientos y argumentó su acompañamiento para que Bottero siga en la presidencia, señalando que lo considera más capaz para ocupar ese lugar. Allí rápidamente Vimo lo tildó de machista y de representar al patriarcado.

Asimismo, Alejandra Sagardoy, dijo: “para la ley del voto votaban los hombres, tuvo que venir el movimiento de mujeres para que las mujeres pudiéramos votar; para la ley del cupo tuvo que pasar 44 años y tuvieron que haber legisladoras mujeres para que las mujeres pudiéramos estar en las listas y ocupar un 30% en las listas electorales y siempre teníamos que seguir peleando. Después de tantos años, tenemos también la ley de paridad en la provincia que aspira a la igualdad de representación de todas las mujeres en todos los espacios políticos y también para algunos concejales, esto fue gracias a la mesa de paridad que está formada por mujeres que dejaron de lado las diferencias políticas y que pelearon por nuestros derechos y siguen peleando por nuestros derechos; pero todavía debemos demostrar que somos capaces. Lamentablemente y la verdad que después de 20 años de estar en este Concejo, escuchar esas declaraciones, realmente me parte al medio, pensé que habíamos superado muchísimos prejuicios contra las mujeres”.

Leonardo Viotti hizo uso de la palabra para decir que “estamos hablando de dos personas con quienes yo tengo mucho aprecio y vengo compartiendo un trabajo político desde hace muchísimos años, tanto con Ale como con Germán hace más de 14 años que militamos en conjunto, y ellos ya venían militando desde mucho tiempo antes; sé de la capacidad de ambos, sé de la responsabilidad y el respeto que que ambos tienen por los valores que representan; sé del equipo que formamos en conjunto y todas las historias que tenemos; o que hemos logrado y lo que hemos perdido. Tenemos muchos años de camino en conjunto y vamos a seguir teniendo muchos años más. Qué bueno que en un año que ha pasado desde la última elección a hoy hayan cambiado muchas ideas, de alguno que hasta hace doce meses atrás defendían que el presidente del Concejo sea un peronista hombre…”.



LA VOTACION

Finalmente y luego de más de tres horas de sesión, primo la propuesta de Cambiemos, y de esta manera Germán Bottero continuará en la presidencia, Brenda Vimo será la Vicepresidenta 1° y Lisandro Mársico el Vicepresidente 2°; esta moción contó con 7 votos positivos y tres negativos del oficialismo.

Asimismo, Franco Bertolín seguirá siendo el secretario, siendo votado por todos los concejales y Laura Monzón se impuso por sobre Franco Laorden, el prosecretario propuesto por el PJ.