Senado: aprobó la reforma previsional

FOTO ARCHIVO FERNANDA RAVERTA. La directora de ANSeS.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El oficialismo aprobó ayer en el Senado el proyecto enviado por el Gobierno que cambia el cálculo de la movilidad de los haberes previsionales y lo giró a la Cámara de Diputados.

Con 41 votos a favor y 26 en contra la Cámara alta aprobó el proyecto que modifica la ley de movilidad jubilatoria y establece que los aumentos se calcularán en base al índice de variación salarial (RIPTE) y a la recaudación de la ANSeS.

La directora del organismo, Fernanda Raverta, estuvo en uno de los palcos para presenciar la votación y al término de la sesión afirmó que la nueva fórmula "logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida".

Se trata de un cálculo de movilidad similar al que funcionó entre 2008 y 2017, y reemplazará al cálculo que contemplaba el RIPTE y el índice de inflación, el cual fue impulsado por la gestión de Mauricio Macri y suspendido en diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández.

La bancada del Frente de Todos defendió el proyecto y afirmó que la fórmula que se aplicará "ya demostró que funciona bien", al tiempo que cuestionó a la gestión anterior por el "déficit" generado en el sistema previsional, mientras que Juntos por el Cambio calificó el proyecto como un "ajuste sobre los jubilados".

Además, los senadores del Frente de Todos defendieron las modificaciones que le hicieron al proyecto del Ejecutivo al llegar al Senado: la primera fue para que el aumento del 5% otorgado en diciembre no sea a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021 y la otra para que la actualización sea trimestral y no semestral, como se preveía originalmente.



LA NUEVA QUITA

El oficialismo aprobó en el Senado y convirtió en ley el proyecto que transfiere las funciones de seguridad de la Nación a la ciudad de Buenos Aires y le recorta los recursos que percibe por coparticipación.

Con 40 votos a favor y 25 en contra, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y modificado por la Cámara de Diputados obtuvo sanción definitiva, en medio de la disputa judicial entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por los fondos.

Durante el debate, el Frente de Todos destacó los cambios que hicieron al proyecto sus pares de la Cámara de Diputados y afirmó que la iniciativa busca "corregir" el monto que dispuso la gestión del ex presidente Mauricio Macri al transferir las competencias de seguridad en materia no federal.

Juntos por el Cambio no dudó en calificar el proyecto como una "revancha" contra un distrito gobernado por un referente de la oposición como es Horacio Rodríguez Larreta y señaló que las modificaciones de Diputados "no cambian nada".

El proyecto original establecía una suma fija para que la Ciudad financiara la seguridad en materia no federal de 24.500 millones de pesos, cifra que implicaría un recorte que rondaría un punto de la coparticipación, según el Gobierno porteño y la oposición, pero finalmente se estableció que el monto sea acordado por la Nación y la Ciudad en un plazo de 60 días.