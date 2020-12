Transferencia de seguridad y recorte de coparticipación Nacionales 11 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El oficialismo aprobó ayer en el Senado y convirtió en ley el proyecto que transfiere las funciones de seguridad de la Nación a la ciudad de Buenos Aires y le recorta los recursos que percibe por coparticipación.

Con 40 votos a favor y 25 en contra, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y modificado por la Cámara de Diputados obtuvo sanción definitiva, en medio de la disputa judicial por los fondos entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad.

Durante el debate, el Frente de Todos destacó los cambios que hicieron al proyecto sus pares de la Cámara de Diputados y afirmó que la iniciativa busca "corregir" el monto que dispuso la gestión del ex presidente Mauricio Macri al transferir las competencias de seguridad en materia no federal.

Juntos por el Cambio no dudó en calificar el proyecto como una "revancha" contra un distrito gobernado por un referente de la oposición como es Horacio Rodríguez Larreta y señaló que las modificaciones de Diputados "no cambian nada".

El proyecto original establecía una suma fija para que la Ciudad financiara la seguridad en materia no federal de 24.500 millones de pesos, cifra que implicaría un recorte que rondaría un punto de la coparticipación, según el Gobierno porteño y la oposición, pero finalmente se estableció que el monto será acordado por la Nación y la Ciudad en un plazo de 60 días.