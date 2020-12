Una excepción con Fernando Alonso Deportes 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Finalmente Carlos Sainz Jr, no fue autorizado a probar non Ferrari en los test de Abu Dhabi. La FIA rechazó la solicitud del equipo Ferrari de permitir al español debutar en los ensayos.

La Federación hizo una excepción con Fernando Alonso y abrió estas pruebas de jóvenes pilotos al bicampeón del mundo, pero no dejará participar a pilotos que hayan corrido Grandes Premios este año. Las reglas marcan que en el test posterior al Gran Premio de Abu Dhabi, a celebrarse el próximo 15 de diciembre, sólo se permite la participación de pilotos jóvenes.

Así, sólo estaba previsto que probasen los que hayan completado menos de dos Grandes Premios. Sin embargo, la FIA accedió a dar un permiso especial a Renault para que participe Fernando Alonso, por llevar fuera del deporte dos años.

De esta manera el ente rector da oportunidad también a pilotos que no hayan corrido la temporada 2020 como Sébastien Buemi, que probaría con Red Bull. La pretemporada se redujo a tres días para 2021, así que los pilotos que estrenan equipo, salvo Alonso, sólo tendrán día y medio en sus nuevos F1 antes de la primera carrera de la temporada.