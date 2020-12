El adiós a Alejandro Sabella Deportes 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB DESPEDIDA. / Mascherano y su último adiós a Sabella.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Personalidades del mundo del fútbol, entre dirigentes y jugadores y ex futbolistas que fueron dirigidos por Alejandro Sabella, y hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, despidieron ayer los restos del ex entrenador en el velatorio que se realiza en el predio que la AFA en Ezeiza.

El velatorio de Sabella, quien falleció en la jornada del martes a los 66 años, se extendió este miércoles de 12.00 a 20.00 y mañana se completará desde las 8.00 hasta las 10.00, según informó la AFA, para luego ser llevado a un cementerio privado de la localidad de Florencio Varela.

Fernández llegó acompañado por una comitiva, pero no ingresó por el portón principal del predio "Julio Humberto Grondona" y se dirigió hasta el salón de Futsal, en donde se levantó la capilla ardiente para darle el pésame a la esposa de Sabella, Silvana Rossi, y a los cuatro hijos del entrenador.

Por temas relacionados a la pandemia por coronavirus, los familiares aceptaron el ofrecimiento de la AFA para realizar la despedida en esas instalaciones y por un tiempo determinado.

Entre las personalidades reconocidas que se acercaron hasta el momento para el último adiós al ex DT de la Selección argentina se pudieron observar al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón; el arquero Mariano Andújar; el ex futbolista Javier Mascherano; el médico de la AFA, Donato Villani, y el director técnico José Pekerman.

Pero también se acercaron para darle el pésame a la familia y el último adiós a Sabella, el DT de River Marcelo Gallardo, el ex futbolista Ezequiel Lavezzi y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al igual que todo el plantel de Estudiantes de La Plata, con su entrenador Leandro Desábato a la cabeza.

Antes de ser inhumado el cuerpo de Sabella, el cortejo fúnebre pasará por el estadio del "Pincha" -en 1 y 57- en horas del mediodía, de camino al cementerio, para que los hinchas puedan darle su despedida.