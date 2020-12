River recibe a Nacional de Montevideo Deportes 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - River recibirá hoy a Nacional de Montevideo en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el cual el técnico Marcelo Gallardo no podrá contar con el mediocampista Enzo Pérez, quien dio positivo en coronavirus.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio Libertadores de América con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, que tendrá como asistentes a sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon León.

River viene de eliminar al Athletico Paranaense y tendrá una baja importante con la ausencia de Pérez, quien tampoco podrá estar presente en el partido de vuelta ante el elenco uruguayo que se disputará la próxima semana en el "Gran Parque Central".

Ante esta situación, Gallardo decidió que el plantel del "Millonario" no concentrará en la previa del duelo de este jueves para disminuir el riesgo de que se produzca un brote de contagios.

Además, el DT deberá definir quién reemplazará al jugador mendocino y los que pelean por ese puesto en el mediocampo son Bruno Zuculini y el experimentado Leonardo Ponzio, quien estaría por delante en la consideración del "Muñeco".

La buena noticia para Gallardo es que tendrá disponible al delantero Matías Suárez, quien había sufrido un cuadro de intoxicación alimentaria el lunes que no le permitió entrenarse en el inicio de la semana, pero que el martes ya trabajó junto al resto de sus compañeros.

Además el técnico tendrá que decidir si pondrá un equipo con cinco defensores, con los laterales casi como mediocampistas, o si le hace un lugar de mitad de cancha hacia adelante a Julián Álvarez.



River-Nacional (Uruguay)

Estadio: Libertadores de América (local River). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). Hora de inicio: 21.30 - TV: ESPN .



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas o Julián Álvarez, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini o Leonardo Ponzio, Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez o Ayrton Cougo, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros; Rafael García, Joaquín Trasante o Felipe Carballo, Emiliano Martínez; Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. DT: Jorge Giordano.