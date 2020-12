Cinco estrenos, dos argentinos, una coproducción y dos extranjeros Sociales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por El segundo jueves de diciembre llega con dos estrenos nacionales por la plataforma Cine.ar: "El amor es más fácil" de Daniel Pensa, y "Lleno de ruido y dolor", de Nacho Aguirre.

BUENOS AIRES, 10 ( Télam). - El segundo jueves de diciembre llega con dos estrenos nacionales por la plataforma Cine.ar: "El amor es más fácil" de Daniel Pensa, y "Lleno de ruido y dolor", de Nacho Aguirre.

Además se verá la coproducción entre Chile, Argentina y Alemania "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", de José Luis Torres Leiva.

Del exterior llegan las estadounidenses "Juego perverso", de Mitzi Peirone, y "En busca de la grandeza", de Gabe Polsky.



"EL AMOR ES MÁS FÁCIL" (Argentina/2020, 76 min ATP, con reservas) Comedia/Romántica.

Diego y Gala se conocen en medio de sus crisis amorosas. Cada uno deberá elegir quedarse en el pasado, apostar a un nuevo amor, o cumplir un sueño.

Es la ópera prima en solitario del productor Daniel Pensa ("Arizona Sur"), con Ailín Zaninovich, Andrés Gil, Santiago Korovsky, Brian Buley, Alejandro Paker, Soledad García, Majo Casorina, Lucila Gandolfo, Rafael Spregelburd, Ana Celentano.

Se verá el jueves 10 y el sábado 12 a las 20 por Cine.ar TV, y desde el viernes 11 a las 9 por Cine.ar Play, gratis durante una semana.





"LLENO DE RUIDO Y DOLOR" (Argentina/2019, 101 min. +13, con reservas) Western

1928. Soria, un joven inexperto, y dos bandoleros, se unen para robar un banco en la Patagonia, pero sus rencores y miserias los llevan por caminos diferentes a los planeados. Un tenaz comisario los persigue, arrastrándolos hasta sus propios límites.

Es la ópera prima de Nacho Aguirre, con Emanuel Gallardo, Juan Manuel Alari, Facundo Sáenz Sañudo, Ana Núñez, Adrián Marré y Ximena Ramírez.

Se verá el jueves 10 y el sábado 12, a las 22, por Cine.ar TV y desde el viernes 11 a las 9 por Cine.ar Play, gratis durante una semana.



"VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS" (Chile-Argentina-Alemania/2019, 99 min.) Drama

Dos mujeres que han compartido toda una vida juntas se ven enfrentadas a la inminente enfermedad de una de ellas, que decide no hacerse tratamiento alguno. Juntas se mudan a una cabaña, donde vuelven a reencontrar el amor fortaleciendo su relación mientras la muerte espera su momento.

La dirección es de José Luis Torres Leiva, con actuaciones de Amparo Noguera y Julieta Figueroa.

Se verá desde el jueves 10 por la plataforma Puentes de Cine, con pago de ticket.



"JUEGO PERVERSO" ("Braid", Estados Unidos/2018, 82 min.) Drama

Dos amigas Petula y Tilda huyen de la ciudad tras un altercado con un narcotraficante. Se dirigen a una mansión de una adinerada amiga de la infancia, Daphne, que vive en un mundo de fantasía que crearon las tres durante su niñez. Para llevarse el dinero las chicas deben entrar a un perverso y mortal juego de roles.

La dirección es de Mitzi Peirone, con actuaciones de Imogen Waterhouse, Sarah Hay y Madeline Brewer.

Se verá por la plataforma Cining, de BF Distribution y Cinemark Hoyts, con pago de ticket.



"EN BUSCA DE LA GRANDEZA" ("In Sarch of Greatness", Estados Unidos, 77 min.) Documental

Un documental del director de "Red Army", y el productor ejecutivo de "Genius", revela la verdadera naturaleza de los más grandes atletas de todos los tiempos. Incluye una serie de íntimas conversaciones con figuras como Wayne Gretzky, Pele y Jimmy Rice.

La dirección es de Gabe Polski, con música de Leo Birenger.

Se verá por la plataforma Cining, de BF Distribution y Cinemark Hoyts, con pago de ticket.