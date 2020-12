Habilitaron el retiro de entradas para los espectáculos del fin de semana Información General 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Desde ayer, miércoles 9 de diciembre, se habilita la reserva de entradas para asistir a la presentación de la Orquesta Municipal de Tango y el grupo Te Suena. Los espectáculos serán el viernes y el sábado en el Anfiteatro “Alfredo Williner” en el marco del programa Verano Acá.

FOTO CP// ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO// Ya pueden reserarse las entradas para el espectáculo de viernes y sábado en el Anfiteatro.

A partir de ayer, miércoles 9 de diciembre, se habilitó la reserva de entradas para asistir a la presentación de la Orquesta Municipal de Tango y el grupo Te Suena, que ofrecerán sus espectáculos el viernes y el sábado respectivamente, desde las 21:00, en el Anfiteatro “Alfredo Williner”, en el marco del ciclo Anfiteatro en Vivo, del programa Verano Acá de la Municipalidad de Rafaela.

Quienes estén interesados en asistir a los shows, deberán ingresar a la página web municipal www.rafaela.gob.ar, buscar el banner de Verano Acá, luego “Anfiteatro en vivo”, seleccionar el espectáculo que desee y seguir las instrucciones.

Cabe destacar que por cada persona que asista deberá tramitarse una entrada, o sea que si, por ejemplo, concurre un grupo familiar de cuatro personas, deberán reservarse las entradas para cada una de esas cuatro personas.

Se establece un cupo máximo de 350 personas en total, en atención a lo dispuesto por el Decreto provincial que habilita esta clase de espectáculos con distanciamiento y ocupación parcial de los espacios.

Los que reserven sus entradas no necesitarán imprimir nada, ya que la entrada quedará registrada en un listado que será chequeado en el ingreso. Quienes no estén registrados no podrán ingresar, por lo que no se podrá concurrir si no se ha realizado el trámite correspondiente.

Se solicita asistir anticipadamente para evitar esperas. El ingreso al Anfiteatro se realizará por la entrada ubicada en avenida Williner.



Recomendaciones

Se especifican a continuación los requisitos para el ingreso, permanencia y egreso del espectáculo.

En primer lugar, se solicita realizar la fila de ingreso con el debido distanciamiento. En el acceso, chequear con el personal datos de reserva de entrada y toma de temperatura. En caso de no cumplir con los requisitos, no se podrá ingresar.

Todas las personas deberán permanecer y egresar con barbijo. Se recomienda toser y estornudar en el pliegue interno del codo y no compartir mate ni ningún otro recipiente con bebidas ni comidas.

Además, se debe respetar estrictamente las indicaciones del personal acomodador y el lugar asignado en las gradas. Los grupos familiares no podrán exceder las seis personas. Cada integrante deberá estar registrado para poder ingresar.

Asimismo, estos grupos se ubicarán en "burbujas" dispuestas por el personal acomodador, y con el debido distanciamiento de otros. Se recuerda que no se puede bailar.

Al egresar del Anfiteatro, se solicita mantener el orden, el debido distanciamiento y cumplir en todo momento con las disposiciones del personal.