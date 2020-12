Resultado del Dominguitos Región 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Cultores del juego ciencia han difundido un informe proporcionado por la Federación Rafaelina de Ajedrez relativo a los resultados finales de los tradicionales torneos Dominguitos en su nueva modalidad Online, texto que se reproduce seguidamente

La competencia ajedrecistica en el mes de mayo, extendiéndose hasta noviembre, la totalidad de las partidas fueron supervisadas por el árbitro FIDE Lisandro Ercole destacando la importancia de este juego como pilar para el desarrollo intelectual de los chicos.

El presidente de la Federación Rafaelina de Ajedrez Alberto Ganin felicita a todos los chicos por los logros obtenidos y los invita a seguir participando de éste apasionante juego-ciencia.



Categoría Sub 8:

1) Delgado, Salvador (Atlético Rafaela)

2) Bejarano, Ciro (Crees)

3) Pellegrini, Ariel (Humberto l)



Categoría Sub 10

1) Garrini, Juan (Liceo Sunchales)

2) Caglieris, Camilo (Liceo Sunchales)

3) Italiano, Jaén (Liceo Sunchales)



Categoría Sub 10 Femenino

1) Wendler Flores, Emma (Humberto)

2) Osorio, Martina (Liceo Sunchales)

3) Figueroa, Layla ( Ceres)



Categoría Sub 12

1) Leiva, Ailton (San Cristóbal)

2) Vargas Simón, Pedro (San Cristóbal)

3) Morales, Albano (Liceo Sunchales)



Categoría Sub 12 Femenino

1) Ghiberto, Emilia (Liceo Sunchales)

2) Sodero, Inés (Liceo Sunchales)

3) Vega, Maia (Liceo Sunchales)



Categoría Sub 14:

1) Manías, Augusto (Humberto l)

2) Dickau, Germán (Sociedad Española de Rafaela)

3) Ursprung, Juan Bautista (Humberto l)



Categoría Sub 14 Femenino

1) Cáceres, Agostina (Liceo Sunchales)



Categoría Sub 16:

1) Schnneller, Gabriel (Liceo Sunchales)

2) Ferratto, Santiago (Liceo Sunchales)

3) Ghiberto, Franco (Liceo Sunchales)



Categoría Libre:

1) Nagel, Gastón (Humberto l)

2) Leyendeker, Jonatan (Esperanza)

3) Lukestik, Sebastián (Atlético Rafaela).



Categoría Libre Femenino

1) Ghiberto, Lucía (Sociedad Española de Rafaela)



Cabe aclarar que la Copa Institucional que se otorga a la escuela que mayor puntos obtuvo durante el año, fue para el Liceo Municipal de Sunchales. El Segundo puesto fue para la escuela de Humberto l y el Tercer puesto para la escuela de Ceres.