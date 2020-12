El proyecto de Mársico Locales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por La iniciativa será votada este jueves en la sesión del Concejo y es de autoría del concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, donde resalta que la norma sancionada en octubre brinda herramienta para los sectores incluídos dentro del turismo, afectados por la pandemia.

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo la reunión de comisión del Concejo, donde recibió despacho un Proyecto de Resolución impulsada por el concejal del Partido Demócrata Progresista (FPCyS), Lisandro Mársico, mediante el cual requiere al gobierno provincial que proceda de manera urgente a reglamentar y darle aplicabilidad a la Ley de Emergencia Provincial del Sector Turístico y Otros.

“El 22 de Octubre fue sancionada la Ley de Emergencia Provincial del Sector Turístico y Otros, la misma constituye una herramienta que se estableció para auxiliar a los sectores mencionados que vienen padeciendo los efectos negativos que les implicó no poder desarrollar su actividad normalmente”, dijo Mársico.

Asimismo el edil manifestó que “la norma citada incluye el otorgamiento de subsidios, aportes no reintegrables o de programas de asistencia económica, disminución en las tarifas de los servicios, exenciones en impuestos provinciales, para las personas humanas o jurídicas que, bajo la forma de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de acuerdo con la categorización de la Resolución 69/2020 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores que realicen actividades directa o indirectamente vinculadas con el turismo; por lo que abarca a los establecimientos hoteleros; gastronómicos; agencias de viaje; transporte; servicios y servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones”.

“A tales fines se crea el Fondo de Asistencia Financiera cuyo destino será financiar y atender las erogaciones que demande la ley de referencia, el cuál se constituirá con la suma de $ 800.000.000 a cuyo fin el Poder Ejecutivo deberá habilitar las partidas presupuestarias correspondientes”, sostuvo el concejal pedepista. Y agregó: “A más de un mes de haberse sancionado la norma y teniendo en cuenta el estado de necesidad por el que atraviesan los sectores destinatarios de la misma, el Poder Ejecutivo Provincial todavía no ha llegado a reglamentar la Ley y por lo tanto ninguno de los beneficios que en su texto se encuentran especificados han llegado a los rubros que la legislación comprende”, aseguró Lisandro Mársico.



OTROS PROYECTOS

En la reunión de comisión de ayer también recibieron despacho los siguientes proyectos: proyecto de Ordenanza mediante el cual se renueva el convenio con la UTN Rafaela por la Zona de Estacionamiento Controlado, refrendando el Decreto N° 51.067 de fecha 12 de Noviembre de 2020, mediante el cual se ratificó la prórroga del Convenio Específico Complementario del Convenio de la Cooperación y Asistencia Recíproca Técnico Institucional suscripto en fecha 16 de Septiembre de 2015, entre la Municipalidad de Rafaela y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad regional Rafaela, con el objeto de implementar por medio de agentes verificadores, controles en tiempo real a través de dispositivos móviles, de todos los vehículos estacionados dentro del área de estacionamiento “controlado, en los períodos y horarios que se fijen; aplicando metodología de uso común, a través de celulares e internet, incorporada al software designado por el Municipio.

Por otra parte el concejal Lalo Bonino presentó un proyecto solicitando al DEM se habiliten los actos de colación; una Minuta de Comunicación para incorporar un ingeniero/a agrónomo; Proyecto de Declaración pidiendo la adhesión al proyecto de Ley sobre “Registro Único de casos de Violencia de Género”.