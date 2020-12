“Fortalecer estos espacios y trabajar en la prevención” Locales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por La secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Patricia Chialvo, participó de un encuentro departamental en el Cine Belgrano. Se charló sobre los distintos programas, los vínculos entre Servicio Local y el segundo nivel, y el protocolo que hay que aplicar en el caso de abuso y maltrato infantil.

La promoción y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye uno de los ejes de trabajo tanto del Gobierno provincial y municipal. En este marco, se desarrolló un encuentro de los Servicios Locales de Niñez, Adolescencia y Familia en el Cine Belgrano. El mismo estuvo encabezado por la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; la subsecretaria de la Dirección de Promoción de la Salud y Trayectorias Educativas, Adriana Lusso; la encargada de la Delegación Oeste, Jorgelina Donatti; el intendente Luis Castellano; y la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe.

El evento contó con la participación de representantes de las distintas localidades del Departamento Castellanos y de las instituciones que trabajan con la misma problemática. Los temas que abordaron fueron ejes de trabajo de Niñez, programas en marcha, articulación entre el primer y segundo nivel de atención y los protocolos a cumplir para la denuncia de maltrato y abuso sexual infantil.

Chialvo explicó que “dentro de la niñez hay dos niveles de intervención. El primero corresponde a los Servicios Locales y, el segundo, a la Secretaría provincial de Niñez, Adolescencia y Familia”. Al respecto dijo que el objetivo es “articular con cada uno de estos actores porque son los que están en el territorio frente a las distintas situaciones. Nuestra intención tiene que ver con el fortalecimiento de estos espacios, no solo para atender el seguimiento y que no se agrave cada una de las situaciones que se nos presenta, sino trabajar en la prevención”.



En la apertura de la actividad, Luis Castellano remarcó que “los niños, niñas y adolescentes es el grupo más importante con el que nosotros decidimos trabajar para la prevención desde que comenzamos la gestión”. También señaló la importancia de atender a “este grupo social junto a las instituciones, en la necesidad de volver a la escuela, hacer deporte, disfrutar de la cultura, restituir derechos que tienen perdidos, porque si no pueden caer en el delito y es lo que debemos prevenir”.

En relación al abordaje territorial, mencionó que “hay muchas instituciones que trabajan desde hace mucho tiempo. Ahora nos sentimos respaldados y acompañados por el Gobierno provincial, por la Delegación de Niñez, Adolescencia y Familia que estuvo ausente mucho tiempo, y fundamentalmente, por el Juzgado de Menores”.

El Intendente expresó que la pandemia dificultó el encuentro cara a cara para tratar las situaciones complejas que se fueron presentando. “Ahora con la disminución de casos, nos anima a repensar las ideas que veníamos planteando”, aclaró.

Además, reflexionó: “Considero que la pandemia nos dejará consecuencias aún más graves para los chicos y las familias que aún no las tenemos dimensionadas. Vamos a tener que estar fortalecidos para afrontarlas”.



A su turno, Jorgelina Donatti comentó que la Delegación Oeste trabaja con 33 localidades que incluyen personal del área de salud, educación, Juzgado de Menores, Comisaría de la Mujer. “La idea es trabajar estos circuitos de las denuncias y explicar cómo es la estructura de la Secretaría que adquirió ese rango a partir de la gestión de Omar Perotti en diciembre de 2019”, aclaró.

En el área que a ella le corresponde comprende “los Departamentos 9 de Julio, Castellanos, San Cristóbal y San Martín. Venimos trabajando en articulación con los servicios locales que constituyen el primer nivel de intervención junto con los organismos oficiales u organizaciones de la sociedad civil para la promoción de derechos y su restitución en los casos en que fueron vulnerados”.



Por su parte, Myriam Villafañe completó: “Es la primera vez que nos reunimos todas las localidades. Habíamos iniciado en el mes de enero con un encuentro con todas las instituciones. Luego, desde el Municipio organizamos un segundo encuentro donde ya se determinaron mesas territoriales para abordar la temática”. Se trata de una problemática “que nos preocupa y los servicios locales debemos trabajar en forma conjunta con otros organismos. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos y nos debemos preparar”. Para finalizar, adelantó que “en el verano están más expuestos, por eso queremos reconfigurar actividades recreativas, deportivas y culturales para ayudar a contenerlos y trabajar la vulneración de derechos”.