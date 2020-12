Sagardoy podría ser la primera mujer en ocupar la presidencia del Concejo Municipal Locales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Si bien todavía no hay nada dicho o totalmente confirmado, la concejal radical cuenta con el apoyo del bloque del PJ, de algunos integrantes de Cambiemos y hasta de algunos espacios políticos que expresaron su apoyo a su candidatura para ocupar ese lugar nunca antes ocupado por una mujer en la ciudad.

FOTO PRENSA CONCEJO ¿HARA HISTORIA?. Alejandra Sagardoy podría ocupar el cargo que ostenta Germán Bottero.

Este jueves podría darse un hecho histórico en la ciudad si la concejal Alejandra Sagardoy se constituye en la primera presidenta mujer en ocupar la presidencia del Concejo Municipal. Hace algunos días el oficialismo pateó el tablero y puso este tema en la agenda política y rápidamente obtuvo repercusiones. Por un lado se instaló el tema de la paridad de género y la importancia de que en los distintos niveles del Estado se cumpla y por el otro aparecieron las lecturas políticas más diversas.

A horas del inicio de la sesión de hoy, que arranca a las 9, se supo que ayer luego de la reunión de comisión, los concejales que integran este espacio mantuvieron un encuentro, pero todavía faltan algunas definiciones que tendrán lugar en las horas previas a la sesión, con lo cual si bien todo hace parecer que Sagardoy reemplazaría a Germán Bottero en la presidencia, no se puede confirmar ciento por ciento.

Al dialogar con la concejal radical señaló que “no deja de ser un orgullo que desde el oficialismo, desde otro sector propongan a una concejal de la oposición. Creo que este año que fue tan difícil para todos y que uno hace un balance también de todo lo bueno y lo malo que nos deja la pandemia, también es cierto que fue un año donde se votó la Ley de Paridad, que es una lucha de todas la mujeres de todos los partidos políticos; acá no hay banderías políticas para lograr, no solamente más derechos, sino que las mujeres ocupen lugares de poder, de decisión...También entiendo que es algo que debemos charlar con el bloque y consensuar entre todos”.

“Son diferentes sensaciones, uno que viene peleando por esta lucha de las mujeres para que tengamos más derechos, para que cada vez se reconozca más nuestro trabajo, no solamente en la parte pública, también en la parte privada, en los sindicatos; creo que es importante todos los pasos que fuimos dando este año, y repito, fue fundamental haber logrado que Santa Fe cuente con Ley de Paridad, ya que era una de las pocas provincias que no la tenía “. manifestó Sagardoy.



¿LA INTENCION FUE

ROMPER CAMBIEMOS?

Al ser consultada la concejal Alejandra Sagardoy sobre los dichos de algunos de sus pares, respecto a que se puso este tema en el debate para romper el espacio político opositor, fue contundente y dijo: “Esto se va a hacer por consenso, así que no veo que vayan a romper nada. ¿Qué se va a romper? Uno no deja de ser radical porque lo proponga un peronista, en especial viniendo en este caso de la concejal Brenda Vimo que yo sé que siempre tuvo esa postura de que haya una mujer en la presidencia, no es de ahora. Así que no, no considero que se intente romper nada, me parece que es justamente una lucha de género porque ella también viene peleando por los derechos de las mujeres”.

“Creo que es consensuar y también poner en valor todo lo que uno viene luchando desde el lado de las mujeres, donde todos saben que hace veinte años que estoy en política y es difícil, siempre nos cuesta el doble, siempre tenemos que estar demostrando que somos capaces”, enfatizó.