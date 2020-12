Piden domiciliaria para Boudou Nacionales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La defensa de Amado Boudou solicitó ante el juez Daniel Obligado que el ex vicepresidente mantenga el beneficio de la prisión domiciliaria, en el marco de la condena que cumple por el caso Ciccone.

Así lo supo NA de fuentes judiciales, en momentos en que el magistrado debe definir de qué forma continuará el arresto del ex titular del Senado.

El pedido de la defensa de Boudou se concretó luego de que la semana pasada la Corte Suprema confirmara la condena de 5 años y 10 meses de prisión en su contra por la compra venta de la empresa Ciccone.

Tras esa confirmación, es el juez Obligado el que tiene en sus manos la decisión sobre el futuro del ex vicepresidente.

El pasado lunes, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que Boudou regrese a la cárcel para terminar de cumplir su condena.