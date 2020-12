Los "pícaros", otra vez en la mira de Fernández Nacionales 10 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MUSEO DEL BICENTENARIO. Fernández, con Cafiero, Katopodis y De Pedro.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández volvió a lanzar ayer duras críticas al gobierno anterior y sostuvo que "cuando el Estado estuvo ausente, unos pícaros se llevaron la alegría de los argentinos".

Desde el Museo del Bicentenario, durante el anuncio de inauguración de 30 obras públicas en 12 provincias distintas, el primer mandatario dijo estar cumpliendo "cada uno de los compromisos" que asumió en la campaña electoral.

"Estamos construyendo un país distinto que a todos nos ampare y a nadie deje al margen. Un país que nos haga parte a todos y a todas. Esa fue mi promesa y siento que la estamos cumpliendo, sin discursos altisonantes, sin hablar de brotes verdes", indicó el jefe de Estado.

"Nosotros no hablamos de brotes verdes: regamos la patria todos los días. No hablamos del segundo semestre, trabajamos en el presente todos los días", señaló Fernández.

En ese sentido, subrayó que "el peor tiempo parece estar terminando" respecto a la pandemia de coronavirus y manifestó su preocupación porque una eventual segunda ola frustre "el esfuerzo por reconstruir un país que otros destruyeron".

"Nosotros nunca hemos cambiado un cálculo de la inflación, nunca cambiamos un presupuesto siete días después de aprobarlo, nunca dejamos eliminar la obra pública. Ellos se olvidaron, espero que el pueblo argentino no", destacó Fernández.

El mandatario nacional encabezó el acto junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.

También participaron de forma remota los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y de Río Negro, Arabela Carreras, así como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.