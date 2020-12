El olvido de San Pedro

Por Edgardo Peretti



A las seis de la tarde Rubén Gerbaudo estiró su mano izquierda hacia el papel que escupía la/el teletipo (¿cuándo se pondrán de acuerdo?). La derecha acomodaba sus lentes en el borde de la nariz y sostenía un cigarrillo. Allí estaba lo que esperaba: "A las siete. Llega bien para la diaria, Bellezze".

En el otro rincón de la sala de boletines, escapando del humo eterno del lugar, el maestro Leonelo dejó por un segundo el ejemplar de "El Litoral", se pasó la mano por el cabello crespo y gris y se acomodó el impecable saco azul.

"Muy bien, vamos a estar", le dijo a su socio "Cholo" (Rogelio Juan José) Scarafía, que acomodaba la carpeta publicitaria un poco más allá. "Romera!", lo llamó a Tito (Carlos Rubén) Romera que esperaba afuera. "Vaya a cubrir esa nota, por favor. Dígale a (Héctor) Espósito y (Orfilio) Solé que lo acompañen".

Aunque se conocían y se trataban desde hacía tiempo, ambos hombres no se tuteaban, por una razón que nadie conocía. Un modo respetuoso, casi inglés.

A las siete en punto, luego del boletín que leyó Gerbaudo, Scarafía arrancó con aquello de "Corporación Deportiva Líder, un puñado de voluntades al servicio del Deporte…", y fue el turno del Maestro para abrir el programa.

A todo esto Tito Romera y los dos técnicos ya estaban instalados en el lugar de los hechos. Gracias al padre (Normando) Corti, que era un gauchazo y atendía en la puerta, pudieron instalar los equipos de VHF no sin enfrentar dificultades que los dos eximios especialistas estaban acostumbrados a superar con éxito.

Cuando le dieron el pase de estudios, Tito arrancó con aquello de "Hace ciento veinte segundos que Nino San Cono dio comienzo al acto de ingreso al paraíso de Juan Domingo y Diego Armando…". "¿Cómo Nino? Preguntó Leonelo, que era un hombre de fe pero que no tenía ese dato nominal que le acercaba su cronista. "Si. Creo que no tiene 'ni noción'...", le contestó el enviado, antes que la tanda establezca la pausa justa y necesaria.

Y así sucedieron los hechos, según consta en los registros celestiales del mes de noviembre de 2020, en la tierra, se aclara. Parece que allá también hay una radio. Y trabajan muchos conocidos. En realidad, a este escriba le parece que es la misma, y en la frecuencia de siempre.

El acto administrativo no era una rutina más. Si no pasabas el examen tenías boleto de ida al purgatorio o al averno. Por eso San Cono estaba a cargo de las preliminares. A la hora de los bifes llegó San Pedro, que andaba un poco molesto por algunos ruidos y cantos del lado de adentro (del paraíso) que no habían cesado desde el miércoles.

"Cómo se nota que acá no labura nadie. Ese Rodrigo me tiene lleno con el Maradó… Maradó… un día de estos lo rajo", se quejó ante San Cono, que mucha atención no le prestó, ya que también tenía que controlar las quinielas de todo el mundo. Por algo era el Santo de los timberos.

- ¿Cómo se llama usted? –-comenzó San Pedro con el primer candidato.

- Juan Domingo, pero me dicen "Martillo".

- Muy bien. ¿Y qué hacía usted en la vida?

- Le pegaba a la gente. Era boxeador.

- ¿Por dinero?

- A veces.

- Eso no ayuda mucho. ¿Qué más hacía, joven?

- Política. Y ayudaba a sacar los chicos de la calle y trataba que se eduquen con el boxeo.

- Bueno; mucho no ayuda. ¿Tiene alguna referencia acá en el paraíso?

- …y, ¿pueden ser Tito Lectoure o Carlos Monzón?

- No. Acá no los registro, veremos luego. Disculpe, pero con los nuevos protocolos tengo que preguntarle acerca de las minorías raciales.

- Soy gringo…

- No me aclara nada. Dígame, ¿alguna vez le pegó a un hombre de color?

- Ah, sí. Le puse una mano a un morocho que lo revolcó por el ring... si lo agarro mejor, lo mato.

- Caramba. ¿Y el otro qué hizo ante ese ataque?

- Se levantó y me cagó a palos!

- Está bien. Por ahora pase, pero evite los malos pensamientos.

- Usted dice el boxeo?

- No. Lo otro. Ah, trajeron un oso que lo está esperando. Dice que son amigos de la infancia. El que sigue.



- Buenas... yo soy el Diego de la gente.

- ¿Apodo?

- Me dicen D10S?

- Epa! Un caso de diván. ¿Usted que hacía?

- Hacía feliz a la gente. Los ayudaba a soñar y a creer en los milagros; además, siempre me rebelé contra los poderosos, todos me querían y algunos me rezaban y hasta tenía una misa y una Iglesia propia…

- Ajá. De allí su apodo. En fin, sigamos con algunos detalles. ¿Fue un buen padre?

- Hummm…

- ¿Buen esposo?

- Hummmm...

- ¿Algún vicio, alguna debilidad…?

- Hummmmm…

- Acá hay un tal Peter Shilton que habla mal de usted.

- ¿De qué se queja? Lo hice famoso! Ese también la tiene… como el Toti.

- Sigamos. ¿Referentes que puedan recomendarlo?

- Sí, a montones. Anote: el Guillote, el Abuelo, el Cani, el Bambi, don Julio, el Hugo Chávez, Fidel…

- No. Ninguno de esos anda por acá.

- ¿Puede ser uno muy vivo?

- No es lo usual, pero probemos.

- Marcelo.

- ¿Y qué hace?

- Es el presidente de los Santos.

- ¿Qué? ¿Los santos tienen sindicato y yo no me enteré?

- Usted anda mal informado, Maestro. El Papa Francisco es del mismo equipo!

- Su Santidad!

- El mismo.

- Con esas referencias no le puedo negar el ingreso, aunque debo pedirle que no utilice su apodo. Que lo llamen… ¿cómo me dijo?

- Diego.

- Así estará bien. Con eso de D10S, me genera un problema con el jefe.

- Quédese tranquilo, Maestro; si le falta alguno para el equipo, me avisa.



Cuando atravesó la puerta de entrada hubo una especie de ovación, pero San Pedro estaba ocupando con los papeles: "Uno para el equipo… andá; ni se sabe atar los botines, el tipo este…", le dijo a San Cono.

Sonó el teléfono celular (porque en el cielo también se hacen negocios) y le avisó a su colega que lo atienda. San Cono lo hizo, escuchó unos segundos y cortó.

- ¿Quién era?

- Dios.

- ¿Cómo no avisaste, che? ¿Te dijo qué quería?

- Si. Preguntó si le pediste la camiseta autografiada…

- ¿A quién…?



(Nota del autor. Mi eterno agradecimiento e inolvidable recuerdo a quienes, desde el cielo, me prestaron sus nombres para este delirio).