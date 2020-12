Día, hora y árbitro para la “Crema” en Tucumán Deportes 09 de diciembre de 2020 Redacción Por AFA confirmó la programación de la fecha 3 y dio a conocer las designaciones arbitrales.

El torneo de la Primera Nacional es un certamen corto, reducido y muy intenso. A tal punto que luego del triunfo del lunes ante Tigre, que lo deja como líder de la zona Campeonato B junto a Sarmiento, la Crema ya debe enfocarse en lo que viene.

El próximo compromiso para Atlético de Rafaela será San Martín de Tucumán, en la Ciudadela. Dicho encuentro, por la fecha 3, se jugará el próximo domingo 13 de diciembre a las 21.30hs y tendrá como arbitraje a Andrés Garino. Los asistentes serán Sebastián Raineri y Juan Pablo Milenaar.

A continuación, todo el programa de partidos y sus respectivos árbitros:



Fase Primer ascenso

Zona A



Viernes 11: 19.10 (TV) Estudiantes (Río IV) vs. Platense (Pablo Giménez)

Sábado 12: 17.10 (TV) Deportivo Morón vs. Ferro (Fabricio Llobet)

Domingo 13: 17.10 (TV) Temperley vs. Estudiantes (Sebastián Zunino) y Atlanta vs. Agropecuario (Mario Ejarque).



Zona B



Sábado 12: 19.00 Sarmiento vs. Defensores de Belgrano (José Carreras)

Domingo 13: 21.30 San Martín de Tucumán vs. Atlético de Rafaela (Andrés Gariano).

Lunes 14: 17.10 Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Adrián Franklin) y 21.10 (TV) Tigre vs. Villa Dálmine (Lucas Comesaña)



Fase Segundo ascenso

Zona A



Sábado 12: 17.10 (TV) Barracas Central vs. Belgrano (Nelson Sosa) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Rodrigo Rivero); 19.00 Alvarado vs. San Martín de San Juan (Pablo Dóvalo).

Domingo 13: 19.00 Mitre de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago (Lucas Novelli).



Zona B



Viernes 11: 17.10 (TV) Almagro vs. Quilmes. (Yael Falcón Pérez)

Sábado 12: 17.10 Santamarina de Tandil vs. Chacarita (Mariano González), Brown de Adrogué vs. Instituto (Yamil Possi), Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. All Boys (Julio Barraza).