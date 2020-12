“Es un equipo que cree, no baja los brazos” Deportes 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Walter Otta analiza a su equipo, uno de los punteros que tiene la zona Campeonato B y sostiene que otra de las virtudes “es el compromiso y el sentido de pertenencia”.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA BUEN ARRANQUE. / Walter Otta confía en su equipo y el auspicioso comienzo ilusiona a todos por Alberdi.

En Atlético de Rafaela saben, todos, de la importancia que tiene el triunfo conseguido ante Tigre. Es un torneo corto, de 8 fechas en esta primera instancia para jugar una final por el primer ascenso, y el comienzo iba a marcar para lo que estaba. Y al parecer la ‘Crema’ está para pelear por cosas importantes. Así lo indican sus dos presentaciones, y rendimientos mostrados.

“Es un equipo que cree, que no baja los brazos”, indicó un emocionado Walter Otta tras el 3 a 2 ante el conjunto de Victoria, y que incluso confesó: “Es una satisfacción de las más grandes que hemos tenido desde que estamos dirigiendo, no tengo dudas”.

A continuación, la conferencia brindada tras tremendo triunfo en el Monumental, que lo coloca como uno de los líderes de su zona, junto a Sarmiento de Junín.

-¿Qué análisis hace tras la victoria?

-Estamos muy contentos, felices. Para nosotros era un partido sumamente importante, una demostración de carácter para ver para qué estábamos. Obviamente que ganarle al ‘cuco’ del campeonato, el equipo que mejor se reforzó, el equipo que todo el mundo piensa que tiene el ascenso ganado, es importante. Hicimos las cosas como las teníamos que hacer, trabajamos mucho, los chicos se mataron, nos cuesta mucho todo, terminar de formar a algunos jugadores, pero están todos muy comprometidos, los líderes que el grupo tiene nos ayudan muchísimo a guiarlos.

-¿Por dónde estuvo la clave?

-Estos chicos no tienen nada para perder, es todo para ganar. A nosotros nadie nos presiona por lograr ningún objetivo, más allá que nosotros mismos lo tengamos de manera interna, estamos muy contentos por el compromiso que tienen el sentido de pertenencia. No es fácil haber podido hacer un equipo con tantos chicos formados y que hayan jugado acá en el club, la verdad que estamos muy felices, orgullosos de estar al frente de ellos. Contento con la ayuda que estamos teniendo con los líderes del grupo, creen en nosotros, nosotros creemos en ellos y esa es la cuestión.

-Dos llegadas, le marcan dos goles. Así y todo el equipo no se cayó…

-Estamos teniendo un karma desde que llegamos nosotros al club, cada vez que nos llegan nos lastiman, no podemos tener esa posibilidad que nos perdonen alguna vez pero nos hemos acostumbrado a convivir con eso. El equipo lo fue a buscar, los presionamos muchos, no los dejamos jugar, la idea era tratar de hacerles un partido muy incómodo y lo logramos. Los pibes están muy bien físicamente, se matan y creen, el secreto está ahí. Lo fuimos a buscar y lo terminamos ganando justamente.

-¿Qué buscó con los ingresos, y cómo los vio a Funes y Luna?, dos que tuvieron su debut absoluto.

-Tenemos un grupo, un plantel que no es tan amplio y todos tienen muchísimas ganas. La entrada de Guille (Funes) era para ver si nos podía dar un poco más de fútbol, a Portillo le había costado, es un chico que nos dio muchísimo y va a dar muchísimo al club pero es su segundo partido, hay que llevarlo de a poco. Entró muy bien Guille, entró muy bien Alex (Luna), es satisfactorio que cuando necesitas de los jugadores que están afuera y los podes poner en campo y te rinden es una satisfacción muy grande.

-De un lado, mucha experiencia, del otro, mucha juventud. No se notó.

-El fútbol tiene eso, es un deporte que los nombres o las jerarquías no ganan solamente con eso. En el fútbol creo que es el único deporte que con orden y sacrificio podes equiparar fuerzas, nosotros desde ese lugar creo que lo hicimos, a nuestra manera, con nuestras formas, y creo que fuimos superiores y justos ganadores, estamos muy contentos porque lo ganamos bien al partido.