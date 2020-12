Cordobés golpeado por rugbiers Policiales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

CORDOBA, 9 (NA). - Un grupo de rugbiers del Tala Club que intentó participar sin estar invitado en una fiesta privada golpeó violentamente a un joven en la provincia de Córdoba, provocándole fracturas de tabique nasal y de pómulo.

Lautaro Insúa, de 18 años, fue el joven agredido por varios rugbiers, y por las heridas sufridas en el rostro deberá someterse a cirugía reconstructiva. "Me golpearon, me rompieron la nariz. Tengo fracturas en los orbitales de los ojos", manifestó Insúa en declaraciones radiales.

Daniel Insúa, padre de Lautaro, relató que jugadores del Tala Rugby Club, de entre 17 y 18 años, irrumpieron en el domicilio, sin invitación previa y cuando se les pidió que se retiraran reaccionaron con agresiones físicas.

"Los agresores juegan en el Tala y el padre de uno de ellos es vocal de la comisión directiva. Es un ex Puma", agregó el papá del chico agredido.

El ex Puma aludido, Facundo Soler, admitió la participación de su hijo de 17 años en el hecho, pero afirmó que fue Lautaro quien inició la violencia.