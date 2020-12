Tío los mandaba a robar y los padres los delataron Policiales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por VILA: PADRES ENTREGARON A SUS HIJOS TRAS ROBOS

Un hombre de 69 años, y una mujer de 31, se presentaron ante la Policía de la Comisaría 10ª de la localidad de Vila y dieron cuenta del accionar delictivos de sus hijos, ya que un tío de los menores de edad los mandaba a robar.

Quienes se hicieron presentes ante la autoridad policial –adelantó LA OPINION online- el hombre residente en Vila y la mujer en Lehmann, fueron en carácter de padres de los menores de edad; e informaron que sus hijos SAD de 13 años y LAV de 10 les contaron que habían sustraído un disco rígido y una tablet, y que los escondieron en una casa deshabitada.

Los jovencitos también manifestaron que robaron dos lechones en un predio rural, y que los escondieron en un sector del campo que habita una tía de uno de los menores.

No todo quedó allí, dado que hicieron saber que quien los mandaba a robar era un tío de nombre JFM, y que no decían nada porque tenían miedo que éste les pegue, ya que los amenazaba.

Prestamente la Policía ubicó a los dos animales y uno estaba muerto, en tanto el restante fue secuestrado. También se recuperó el disco rígido.

Finalmente, el tío mencionado –JFM de 19 años- cumple una condena de ejecución condicional por lo que ante este nuevo delito, autoridades judiciales competentes evaluarán si corresponde o no que la pena quede firme.



SIDRA Y CERVEZAS

También en la localidad de Vila, en relación a un hecho contra la propiedad del que resultó damnificado un vecino al que le sustrajeron bebidas alcohólicas y otros elementos, personal policial detuvo a una persona.

Se trató de ES, y en la vivienda que habita en la zona rural los servidores de la ley secuestraron una linterna, una caja con latas de cerveza, botellas vacías de sidra y de fresa. En consecuencia, el sujeto de mención fue detenido a la vez que se dio inicio a una causa por el delito de robo.