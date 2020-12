Con recursos de la Provincia IDESA realizará obras en su edificio Región 09 de diciembre de 2020 Redacción Por ATALIVA

FOTO PRENSA AC// ATALIVA//Un instante del acto en que fueron entregados los aportes.

ATALIVA. - La funcionaria del Ministerio de Educación Rosario Cristiani junto con el senador provincial Alcides Calvo se hicieron presentes en la escuela secundaria N° 2010 "IDESA" de Ataliva y entregaron un aporte para la refacción edilicia de sus instalaciones, en el marco del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI), solicitado oportunamente por sus directivos.

Las autoridades provinciales fueron recibidos por el presidente comunal de Ataliva Marcelo Bergese, la directora de IDESA Romina Urso, personal docente y cooperadores de la institución, quienes recibieron el aporte económico de $575.515,42 destinado a la obra de reparación del techo del laboratorio y galerías de la escuela secundaria.

El senador Calvo destacó que “junto a Rosario Cristiani visitamos distintas escuelas del departamento Castellanos llevando estos aportes porque sabemos la importancia de poder constatar en primera persona las necesidades que tienen nuestras instituciones educativas, acompañando a su personal directivo y docente que en esta pandemia de coronavirus han tenido una labor más que destacable para garantizar la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes, muchas veces a pesar de distintos problemas de conectividad".

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani ,manifestó que "si bien con IDESA me une un cariño especial porque he sido docente aquí, desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de que todas las escuelas de la Provincia puedan estar en las mejores condiciones edilicias para el retorno a las clases presenciales, como lo ha indicado nuestro gobernador Omar Perotti".

Marcelo Bergese, presidente comunal de la localidad, agradeció la presencia de Alcides Calvo y Rosario Cristiani "en nuestra escuela secundaria, que este año ha celebrado sus 50 años de vida institucional. En ese sentido, me siento acompañado y respaldado en mi gestión al frente de la Comuna por el Gobierno Provincial".



APORTE PARA REPARACIÓN DE LA MOVILIDAD SANITARIA DEL SAMCO LOCAL

En la visita el senador Alcides Calvo hizo entrega de un aporte económico de $80.000 de la Cámara de Senadores de la Provincia para la reparación de la unidad de traslado en el SAMCo de la localidad, siendo recibido por el presidente de la Comuna Marcelo Bergese y el director del SAMCo Gerardo Kucharzuck.

Al respecto, Marcelo Bergese destacó que "una de nuestras preocupaciones es cuidar la salud de la comunidad, y hace tiempo observamos que la ambulancia requería algunas mejoras para estar en el mejor estado ante cualquier traslado de urgencia que fuese necesario. Le manifestamos esta necesidad al senador Calvo, quien se comprometió a disponer los recursos que hoy estamos recibiendo para ese fin".