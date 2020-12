Hoy presentarán "El Cimarrón" Región 09 de diciembre de 2020 Redacción Por PRIMERA ÓPERA DE 2020

BUENOS AIRES, 9 (Télam). - La ópera “El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo” de Hans Wener Henze, se estrenará hoy a las 20 por streaming, con puesta en escena y dirección de Marcelo Lombardero y producción general de Martín Bauer, en el marco de la maestría en Opera Experimental de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref).

Se trata del primer y único estreno de ópera de la temporada 2020, a más de 20 años de su presentación en Argentina.

La pieza fue realizada especialmente en Xirgu Espacio Untref para ser transmitida en forma virtual a través de la plataforma opera21.live.

“La idea de producir esta ópera para streaming es producto de la necesidad, no de la decisión que uno haya elegido, pero son las condiciones en las que podemos hoy ofrecer nuestro espectáculo”, expresó a Télam Marcelo Lombardeo, quien contó que "El Cimarrón" fue pensado como “una puesta teatral y no un mero videoclip”.

Este cuento sonoro narrado en quince episodios es un desgarrador grito de libertad e igualdad a través del relato del sufrimiento en primera persona de un esclavo cubano a finales del siglo XIX y su lucha por la liberación.

Acerca de cuáles fueron los desafíos que aparecieron en el camino para adaptar una ópera al formato virtual, Lombardero contó que fueron varios: "En principio contar con una obra que fuera especialmente escrita para un orgánico que nos permitiera hacerla en las condiciones necesarias en medio de la pandemia, o sea una obra escrita para un orgánico original que no superara la cantidad de gente permitida en un espacio cerrado”.

"El otro desafío –continuó- era entender que lo que teníamos que producir para la pantalla no podía ser un producto normal de teatro filmado, porque eso creemos que no funciona por eso esta obra tiene un tratamiento pensado específicamente para el formato en que va a ser emitido”

La obra cuenta con la participación de Iván García, cantante, y actor venezolano, en el rol de El Cimarrón, y un ensamble instrumental conformado por Patricia García en flauta, Martín Marino en guitarra y Bruno Lo Bianco en percusión, bajo la concertación musical de Agustín Tocalini.

La realización audiovisual de esta versión de “El Cimarrón” estuvo a cargo de Untref Media bajo la dirección de Santiago Camarda y se hizo en dos jornadas de grabación con cinco cámaras y un equipo de ocho personas entre director, sonidista, camarógrafos, y productores.

Esta ópera se eligió porque su formato y sus características musicales permiten presentarla en las condiciones que exige tanto el protocolo sanitario como las posibilidades de producción -que en la ópera suelen ser muy complejas- sin necesitar ninguna adaptación o recorte, que podría lesionar artísticamente la obra.

En relación a cómo vive este presente que afecta directamente al teatro, entre otras disciplinas, Marcelo Lombardero dijo: “Son épocas muy difíciles y muy complejas pero también creo que estas épocas van a pasar y el espectáculo va a volver”,

“El punto es que la crisis del espectáculo de representación no comenzó con la pandemia sino que lo precede bastante, creo que esos son los problemas que hay que revisar y hace falta una profunda autocrítica y una nueva manera de ver esto y de producir estos tipos de espectáculos, creo que el streaming es un paliativo, no suplanta al teatro porque el teatro es un hecho social y político y debe desarrollarse en comunidad pero estas plataformas nos dan la oportunidad de experimentar con formas híbridas, mixtas como esta que estamos planteando”, concluyó.