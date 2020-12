Dani Lesté presenta Iala Información General 09 de diciembre de 2020 Redacción Por La cantautora ha dado a conocer un nuevo larga duración que puede conocerse en todas las plataformas spotify.

FOTO PRENSA DL// DANI LESTÉ// La rafaelina radicada en Rosario presenta un nuevo trabajo grabado.

Desde el área prensa de Dani Lesté, cantautora rafaelina residente en Rosario, se hizo saber que la artista presenta su nuevo material de larga duración, Iala.

El mismo, a partir del pasado 20 de noviembre está disponible en todas las plataformas Spotify.

El mismo cuenta con la participación de La Bandurria y grandes artistas que la acompañan en este viaje por el litoral

El pasado 14 de agosto lanzó su primer simple y videoclip En el cuerpo que puede verse por Instagram YouTube y Facebook



ACERCA DE IALA

por Dani Lésté



“Iala” es el título del disco que imprime años de trabajo de mi producción musical, tras la investigación en armonía, técnica vocal y composición. En este nuevo material, la premisa es retratar a través del canto y mis composiciones, el encuentro con el sentir de las mujeres inmigrantes de mi familia. Todes tenemos historias en nuestro linaje coloreadas con lugares hermosos, cuentos de amor, de desgracias, violencia hacia la mujer, de ausencias, de otras tierras lejanas. El paisaje sonoro surge con los matices que de esa mezcla en la sangre, paseando por las regiones que me atraviesan, trazando una ruta desde mi infancia con la influencia paterna el litoral del norte de Santa Fe, Rafaela y todo su chamamé, hasta la música instrumental que escuchaba mi madre en discos sobre el desierto árabe y sus guerras y ritmos. Una mezcla entre lo que heredé y lo que soy.

El nombre del disco remite a mis orígenes, a la voz de mi abuela diciendo “Iala” que en árabe significa vamos, dale, adelante, seguí... y esta es la idea con el oficio de autora, de cantautora y lo que aquí pongo.

Llevar adelante este trabajo significa poder expresar en totalidad mi identidad, la que traemos de nuestras ancestres que luego se encuentra con esta geografía, confluyendo y haciendo surgir estas nuevas músicas de autor, llenas de colores de herencia tras generaciones de inmigrantes y el paisaje litoral en el cual habitamos. En este disco se podrá escuchar la voz de mi abuela cantando en árabe el corán e historias, así como también otras participaciones de amigues músiques del litoral mezclándose con la música sirio libanesa

El disco cuenta de 9 canciones grabadas en el estudio Corcovado con Ariel Migliorelli. Los y las músicas que me acompañan son: Franco Ochat, Cecilia Zabala, Emiliano Zamora e invitados, como Joel Tortul, Salvador Trapani, Franco Moscatti, Mercedes Borrel, Luli Coggiola y Elisa Lésté Bitel. En los arreglos de cuerdas está a cargo Emiliano Zamora y las instrumentistas son Melina Salanitro e Ivette Paz en chelo, en violines Lucía Prokopovsky e Ines Doto y en Viola Milena De Giorgio.



FICHA TÉCNICA

Edición: Santi Lagar, Dani Lésté, colaboracion extra Dani Perez

Mezcla: Ariel Migliorelli

Masterización: Daniel Ovie

Producción musical: Emiliano Zamora, Dani Lésté

Arreglos de cuerdas: Emiliano Zamora

Arte de tapa y diseño: Ana García

Community manager: Valeria Donadío.

Colaboración extra Paine Nocetti y Julian Rossi

Filmación y arte audiovisual: Carolina Rimini

Sello: Kuikatl Discos - Julián Rossi

Músicos:

Vientos: Emiliano Zamora

Percusión: Franco El Negro Ochat

Guitarras y voz: Dani Lésté

Guitarra invitada: Franco Moscatti

Contrabajo: Cecilia Zabala.

Cuerdas:

Violines: Inés Dotto, Lucía Prokopovsky

Viola: Milena De Giorgio

Violoncellos:

Melina Salanitro

Ivette Paz

Invitados:

Serrucho: Salvador Trapani

Bandoneón: Lucía Coggiola

Piano: Joel Tortul

Voces: Mercedes Borrell, Elisa Bitel

Keys: Ariel Migliorelli.

Voz en off: Amun Appas



ACERCA DE DANI LESTE Y LA BANDURRIA

La Bandurria se conforma en el año 2007, junto a Julián Cancela y Emiliano Zamora. Luego se sumó Franco Moscatti en guitarras y Melina Salanitro como chelista invitada. Luego la formación se llenó de amigxs que fueron participando como: Geronimo Mangini en batería, Sebastián Aparicio en contrabajo, Viqui Virgolini en percusión, Luciano Jazmín en violín, Pablo Rodríguez en percusión, Hernán Gómez en bongó, Nacho Esborraz en guitarra eléctrica, Aldo Simón en guitarra, Alejandro Bluhn en piano, el mismísimo Eduardo Spinassi en piano, Claudio Bolsani en guitarra, entre otrxs colegas y amigxs que pasaron a dejar sus colores.Participaron en varias peñas locales, una de ellas la querida “Cacharpaya”; también del prestigioso Festival del Nea en Reconquista Edición 2014

En el 2010 se terminó de plasmar en el estudio “Berimbau” de Aldo Simón el albúm “Floricanto”, primer EP independiente y artesanal con siete canciones, incluidas algunas joyitas tradicionales de la música litoraleña como “La canoa” y “Costera". El arte de tapa e ilustración fue de la artista Natalia Paglia.En ese trabajo y en las composiciones se puso el acento en la sonoridad ligada al folclore tradicional, el de la región litoral, y la instrumentación acústica, con el encuentro con la nueva canción pop folk fusión, con líricas desde el amor y el desamor con poesía intimista y dramática. La Bandurria continua hasta el día de hoy con Emiliano Zamaro y Dani Lésté, construyendo en conjunto un espacio donde los arreglos y la composición son ejes principales del trabajo, a los cuales se sumaron en el año 2014, el rafaelino Franco ”Negro” Ochat en percusión y la compañera de Firmat Cecilia Zabala en contrabajo. Esta formación comenzó la nueva etapa “IALA” con más de 30 personas implicadas, que hicieron posible este trabajoMúsicos:Vientos: Emiliano ZamoraPercusión: Franco El Negro OchatGuitarras y voz: Dani LéstéGuitarra invitada: Franco MoscattiContrabajo: Cecilia Zabala



BIO DANI LESTE

Cantautora y docente. Se dedica a la enseñanza del canto desde 2009 y a la composición desde 1995. Es directora y fundadora de “Umaloop”, grupo de improvisación y ensamble vocal. Responsable de la cátedra de técnica vocal en la EMAE Escuela Municipal de Artes Escénicas de Rafaela. Forma parte del Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario CMMR y Mujeres Tangueras Rosario.

En 2001 viaja a la ciudad de Rosario, a continuar con sus estudios iniciados en Rafaela, en la búsqueda e investigación principalmente de técnicas vocales integrales, cuerpo y movimiento.

Además de cursar en la UNR la carrera de canto lírico, tomó clases con grandes maestros como Graciela Mozzoni, Sandra Corizzo, Ricardo Arias, Jorge Fandermole, Victor Rodriguez, Diego Zavalla, entre otros docentes de la ciudad. Con Santiago Vázquez incursionó en el sonido desde la improvisación con el lenguaje de señas para el ensamble vocal, habiendo cursado en el CERPS, Caba.

Entre 2009 y 2015 graba su primer EP independiente y autogestionado: “Floricanto” junto a “La Bandurria”, y también realiza junto a Franco Moscatti dos EP titulados “Música del litoral”, con un repertorio de la región.

En 2014 y 2015 participó en la delegación de la provincia de Santa Fe en el Festival de Cosquín, primero como cantante y en el segundo año como entrenadora vocal.

Trabajó en la producción y organización de “Alumbrando el Canto” junto a grandes gestoras de la ciudad como Julieta Demagistris, Painé Nocetti, Julia Pistono, Maia López, Vanesa Baccelliere, entre otras. El evento contó con 100 cantantes acompañadas de dos bandas estables de instrumentistas, todas mujeres en escena. Dicho evento estuvo destinado a la visualización del trabajo musical femenino, siendo también la semilla para la creación de nuevos colectivos de mujeres músicas.

Participó en el ciclo “Nuevas compositoras de tango rosarinas” junto a otras artistas locales de la escena.

Participó de varias agrupaciones como “Kunyaza”, banda soul funk de la ciudad de Rosario, como coach vocal y cantante en su disco “Partes del fuego” presentado en octubre de 2018.

En 2013 empieza a investigar más sobre los estilos citadinos, formando un dúo de tango con la pianista y arregladora Victoria Aiello, y luego se conforma el “Quinteto Madreselva” en 2017, quinteto de mujeres de tango y chamamé compuesto en bandoneón por Lucía Coggiola, en viola Milena Di Giorgio, en contrabajo Cecilia Zabala, en piano Victoria Aiello, y Dani como cantante, guitarrista y compositora, donde también versionan temas de su repertorio solista.

Con el quinteto realizaron su primer gira por Uruguay participando en el "Primer Encuentro de mujeres y disidencias en el tango" que se realizó el año 2019, donde se versionó su canción “Perdida” con arreglos de Viqui Aiello, compartiendo escenario con músicas de las orquestas “Las Señoras” de Uruguay y “La Empoderada” de Caba. Estarán compartiendo su primer trabajo discográfico en 2020