Comienza el pago de haberes de diciembre a pasivos nacionales Suplemento Jubilados 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde el jueves 10 de diciembre comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Asimismo, en el marco de la Resolución 389/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSéS prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión del trámite de supervivencia / fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de diciembre. Esto significa que los beneficiarios no deben concurrir a los bancos para hacer el trámite.



CALENDARIO DE

HABERES NACIONALES

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de diciembre será según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 21.393 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 10 de diciembre; en 1, también del 10; en 2, del 11 de diciembre; en 3, también del 11; en 4, a partir del 14 de diciembre; en 5, también del 14; en 6, a partir del 15 de diciembre; en 7, también del 15; en 8, a partir del 16 de diciembre; en 9 también del 16.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 21.393 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 17 de diciembre; en 2 y 3, del 18; en 4 y 5, del 21; en 6 y 7, del 22; y en 8 y 9, del 23 de diciembre.