El "Huracán Asahad" tocará tierra este miércoles en la Legislatura Locales 09 de diciembre de 2020 Por Darío H. Schueri Mientras que el Gobernador Perotti evalúa como “positivo para la transparencia institucional” lo que está aconteciendo, el Diputado Carlos Del Frade quiere que este jueves en la sesión conjunta de ambas Cámaras (para suspender a otro fiscal) “la Vicegobernadora Rodenas y el Senador Traferri expliquen los dichos del ex – fiscal Gustavo Ponce Asahad”

FOTO ARCHIVO GUSTAVO PONCE ASAHAD. El ex fiscal que se encuentra preso por coimas.

(Desde Santa Fe). Según los meteorólogos políticos con categoría 5 el “huracán Ponce Asahad”, que tiene en su ojo a un senador provincial peronista, tocará tierra este miércoles al mediodía en el parlamento santafesino, cuando diputados y senadores tengan acceso al contenido de sendos pen-drive con las declaraciones ante la jueza Eleonora Verón, del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso por recibir coimas del capitalista de juego clandestino rosarino Leonardo Peiti.

En tres horas y 26 minutos de declaración ampliatoria como imputado, el ex funcionario del MPA habría vomitado todo lo que sabe “caiga quien caiga”, aunque el abogado del capitalista de juego clandestino Peiti – en libertad por haber declarado como arrepentido – Luis Rossini, da a entender suspicazmente que Asahad habría sido tentado para declarar de la manera en que lo hizo y contra quienes lo hizo, a cambio de recibir algunos beneficios, tales como dejar el actual lugar de detención “porque se encuentra amedrentado”, para hacerlo en jurisdicción de la PSA, y más adelante negociar un juicio abreviado.



UN VIDEO RESERVADO

QUE YA ES PUBLICO

La memoria USB que contiene la filmación de la declaración de Ponce Asahad, llegó el viernes 4 a manos del presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, y el lunes 7 a la titular de Senadores la Vicegobernadora Alejandra Rodenas, lo cual generó malestar en el senador por el Departamento Rosario Marcelo Lewandowski, quien consideró que era “una vergüenza” que “la oposición” (por Lifschitz) haya recibido el pen-drive 48 horas antes que la Vicegobernadora.

Lewandowski le agregó condimento picante el estofado político, al afirmar que las declaraciones de Asahad "atraviesan a todos, y cuando digo a todos me refiero a los opositores que hasta ayer eran los socios de Traferri para votar las leyes" contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. "Que vean esto como una interna peronista es minimizar la cuestión", descerrajó.

Ofendido y ofuscado, el presidente del bloque radical Felipe Michlig calificó de “irresponsables” las declaraciones de Lewandowski: “nosotros no somos socios de nadie y menos en cuestiones turbias, votamos las leyes que creemos necesarias para el mejoramiento de la calidad institucional de la Provincia”; a la vez que recordó que de esas famosas “leyes express”, una – la de incompatibilidad - salió con el voto unánime de los 19 senadores, y la otra – control de gastos reservados – con la abstención de solo cuatro peronistas, entre los que se encontraba Lewandowski.

El video “reservado” con las declaraciones de Ponce Asahad, este fin de semana fue editado y publicado por un portal de esta capital (sinese.info), lo cual infiere que la justicia rosarina debería resguardar con más celo este tipo de material supuestamente confidencial.

¿Quién pudo haber tenido acceso al mismo, cuando el propio Presidente de la Cámara de Diputados Lifschitz, con la debida autorización de la magistrada, quiere convocar hasta al cuerpo de taquígrafos este miércoles, cuando les dé a conocer el contenido del dispositivo a los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria?.



A LAS PUERTAS DEL INFIERNO

Lo cierto es que el conocimiento, a esta altura público, de las declaraciones del ex fiscal Ponce Asahad (detenido junto a quien fuera su superior, el ahora ex – fiscal regional Patricio Serjal por haber recibido coimas del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti para cubrirlo) en las cuales el imputado señala como organizador del esquema mafioso del juego clandestino a un senador peronista (Armando “Pipi” Traferri) que es nada menos que el presidente del bloque, pero que además roza al Poder Judicial (estaría involucrado un Ministro de la Corte), abrió las puertas del averno.



¿GANADORES Y PERDEDORES,

O TODOS PIERDEN?

A todo esto, se supo que el senador “perottista” Alcides Calvo habría tomado la decisión de separar su tropa de seis del rodeo general, dejando a los seis senadores “de Traferri” en la disyuntiva de seguir junto al señalado representante del Departamento San Lorenzo, ó dejarlo en la estacada.

En la Casa Gris, el Gobernador Omar Perotti les hizo saber a los suyos que la actuación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes investigaron “valientemente” a su propio jefe (Patricio Serjal) y a un par (Gustavo Ponce Asahad) pusieron “a Santa Fe ante una posibilidad de empezar a recuperar su institucionalidad”; aunque no dejaron de lamentarse que este caso empañe un final de año que, al decir del Gobernador, “se podía terminar hablando de como se viene recuperando la Provincia, lo dicen los mismos sectores productivos y laborales ; venimos con muy buen nivel de inversión y de trabajo en obras públicas”. De algo tenemos certeza: habrá un antes y un después en la política santafesina después del “Caso Asahad”.