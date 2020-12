Continúan capacitando al personal para potenciar la gestión integral de residuos Locales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Trabajadores y trabajadoras municipales del Eco Punto e integrantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos del Complejo Ambiental iniciaron un ciclo de charlas para optimizar sus labores diarias.

La Municipalidad de Rafaela sigue desarrollando capacitaciones internas para mejorar el servicio y potenciar la gestión integral de residuos. En esta oportunidad, Vicente Covelli, técnico de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE - Mar del Plata), comenzó un ciclo de charlas destinadas al personal que forma parte del Complejo Ambiental para optimizar el uso de la celda de relleno sanitario. El mismo, es un espacio de gran valor para nuestra ciudad y provincia.

Por otro lado, se capacitó a integrantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos del Complejo Ambiental y a trabajadores municipales del Eco Punto.

María Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad, señaló que “en materia de gestión ambiental, en particular la gestión de residuos, es fundamental que sigamos mejorando, no sólo con la comunidad, sino también a nivel interno con el personal municipal y las cooperativas mediante capacitaciones que nos permitan estar a la vanguardia de los procesos. Esto hace más eficiente el uso de los recursos”.



Durante este año, el objetivo propuesto es optimizar la prestación de los servicios y continuar con los procesos de mejora continua. En la capacitación se trataron aspectos para mejorar la disposición final de los residuos en la celda de relleno.

Anteriormente, este grupo de trabajo se había capacitado en todo lo que respecta al uso del topador en la celda en el marco de un plan de formación que permite fortalecer la gestión y disposición final de residuos.

El trabajo en la celda donde se entierran los residuos no recuperables y biodegradables es fundamental para aumentar la capacidad y duración.

Las capacitaciones se realizaron en el marco de la Escuela de Gobierno que apuesta a generar la adquisición de capacidades de los trabajadores y trabajadoras municipales para transformar sus acciones en una gestión más eficiente y de calidad.

Entre los temas tratados en relación con el Eco Punto y el Complejo Ambiental se repasaron los servicios de atención ciudadana, el orden y la limpieza de los predios, la utilización de los elementos de protección personal, el monitoreo y la realización de registros, la identificación de generadores especiales y fleteros, entre otros temas. Además, se trabajaron datos estadísticos que señalan la importancia de seguir potenciando la articulación de los espacios para que los residuos reciban una mejor disposición y tratamiento en beneficio del aumento del porcentaje de material recuperado que, ciertamente, se viene produciendo.

Contar con un relleno sanitario es un beneficio, porque soluciona el problema de los residuos sólidos urbanos que se generan en la ciudad, en un espacio específico destinado a la gestión integral de los mismos. Esto propicia numerosos beneficios sociales, económicos y ambientales.