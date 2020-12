El Hospital está afrontando la demanda con mayor tranquilidad Locales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por El Dr. Diego Lanzotti, director de la institución dijo que la relajación no es una opción y que el sector de camas críticas sigue teniendo una importante ocupación con pacientes de la ciudad y muchos de la región. Igualmente reconoció que se respira cierta tranquilidad por estos días.

FOTO JORGE BARRERA DIEGO LANZOTTI. El director habló sobre la situación sanitaria del Hospital "Jaime Ferré".

La situación sanitaria en Rafaela hoy parecería estar controlada y en un constante descenso de casos positivos de coronavirus; sin embargo el mayor movimiento en los espacios recreativos y la cantidad de actividades que están funcionando genera un desafío y también cierto temor por parte de las autoridades.

El hospital Jaime Ferré es sin lugar a dudas un claro reflejo de lo que sucede a nivel epidemiológico ya que en todo este tiempo se constituyó como una caja de resonancia a la que había que prestarle atención para evitar que colapsara, cosa que pudo suceder cuando en octubre el promedio de casos diarios estaba en los 150.

El director del efector de salud, Dr. Diego Lanzotti, analizó el actual escenario y precisó: “Hoy podemos decir que en el área de clínica médica bajó considerablemente el promedio de pacientes, este fin de semana largo tuvimos a 16. Por otra parte en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) la demanda sigue siendo alta, no tanto por Rafaela sino por la región que comenzó a atravesar una curva más alta de contagios y al ser un hospital regional es lógico que eso repercuta acá. Actualmente tenemos ocupando camas críticas, a 10 pacientes de la región y a 9 de la ciudad”.

Lanzotti explicó que en Rafaela podría decirse que la situación sanitaria está controlada, aunque hay que continuar en alerta, pero por ejemplo en Tostado está complicada y esos casos llegan a la ciudad.En tanto un dato de estos días es que el fin de semana hubo 6 fallecimientos, de los cuáles 4 de esas personas eran de otras localidades.

“Estamos observando, reitero, un descenso importante de pacientes promedio en Rafaela y estamos atendiendo a vecinos de localidades vecinas, como San Cristóbal, San Guillermo, Sunchales, Humberto Primo, Ceres. De algún modo hoy se respira tranquilidad pero estamos conscientes de que no hay que relajarse, porque también es necesario que bajen los casos en las localidades que dependen de nuestro hospital”, dijo Lanzotti.



REALIDAD DEL PERSONAL

DE SALUD

El director del hospital Jaime Ferré, al ser consultado por la situación del personal de salud en cuanto a los descansos y al estrés en medio de la pandemia, contó que “comenzamos teniendo 5 enfermeras preparadas para afrontar lo que es la atención en el sector crítico y la alta demanda exigió preparar a 35 en menos de seis meses, cuando lo ideal es 1 año y medio, lo que demuestra que pese a problemas que se presentaron, las respuestas fueron positivas. Hoy estamos más organizados, con personal que se ha ido fortaleciendo y si bien en el sector crítico seguimos con un alto nivel de demanda, la experiencia ganada durante este tiempo, permite afrontar las exigencias de otra manera, con otra solvencia”.



DISPONIBILIDAD DE PLASMA

El doctor Lanzotti habló del equipo de plasmaféresis que está funcionando en el hospital, para poder hacer las extracciones de plasma a pacientes recuperados y dijo que “está funcionando bien, aunque no hay tanta gente que todavía pueda donar. Igualmente es importante saber que hay disponibilidad de plasma”.

En cuanto a los testeos, el profesional explicó que hoy se están haciendo los test rápidos de antígenos, y hay muy pocos casos dudosos, que en esta etapa de disminución de casos, eso pasa a ser irrelevante.