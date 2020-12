Recomendaciones para evitar golpes de calor Locales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Con las altas temperaturas hay algunos cuidados especiales que se deben tener, especialmente en ancianos, niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, recordó que con las altas temperaturas pueden aparecer síntomas relacionados con las mismas, lo que se conoce como “golpe de calor”. Esto ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente, de esta manera los mecanismos para eliminar calor fallan y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse.

Existen grupos de riesgo más propensos a sufrir golpes de calor: los ancianos, los niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos.

Las personas que sufren un “golpe de calor” pueden presentar diferentes sintomatologías que varían pero pueden incluir: temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39.°C) , piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento.

Si se observa alguno de estos síntomas, puede que se trate de una emergencia, por lo tanto se debe pedir a alguien que solicite ayuda y asistir a la persona de forma inmediata. Se recomienda su traslado a un área sombreada y “enfriarla” utilizando cualquier método disponible: sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicarla. No se le debe ofrecer de beber a la víctima si está inconsciente y se debe conseguir asistencia médica lo antes posible.



RECOMENDACIONES PARA NIÑOS

* Ofrecer frecuentemente líquidos a los niños (agua o jugos naturales) y a los lactantes el pecho a demanda.

* No ofrecer bebidas muy azucaradas ni muy frías.

* No ofrecer comidas calientes y pesadas.

* Incorporar mayor cantidad de sal que lo habitual.

* Bañarlos o mojarles con frecuencia.

* Evitar juegos o actividades físicas.

* Seleccionar lugares frescos y ventilados.

* Vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro.



PARA JOVENES Y ADOLESCENTES

* Recomendar que no tomen bebidas alcohólicas

* Evitar que realicen esfuerzos físicos intensos.

* Seleccionar lugares frescos para descansar.

* Sentarse o recostarse cuando sientan mareos.



PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES

* Que descansen en lugares frescos y ventilados.

* Desabrigarlos.

* Ofrecerles líquidos, aunque no manifiesten sed.