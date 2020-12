Investigadores califican como segura a la vacuna de Oxford

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Un grupo de investigadores confirmó ayer que la vacuna de Oxford-Astrazeneca es segura y eficaz contra el Covid-19 y protege de cuadros graves y hospitalizaciones. Según informó en un comunicado la empresa farmacéutica global, los resultados de un análisis intermedio del programa de fase III realizados fueron publicados por la revista científica The Lancet, y se basaron en 11.636 participantes que acumularon 131 infecciones sintomáticas en el Reino Unido y Brasil.

Además, se indicó que como ya se había anunciado el pasado 23 de noviembre, la eficacia de la vacuna es del 70,4% para prevenir la aparición del Covid-19 sintomático, luego de más de 14 días de recibir las dos dosis de la misma.

En tanto, y según se indicó, "un criterio de valoración secundario de eficacia de la prevención de la enfermedad grave no demostró casos de infecciones graves u hospitalizaciones en el grupo de la vacuna".

Y un análisis adicional sobre eficacia de la vacuna mostró que cuando la misma se administró en dos dosis completas, la eficacia fue del 62,1% y 90,0% (n = 2741; IC 67,4% a 97,0%) en los participantes que recibieron media dosis seguida de una dosis completa.

En el comunicado también se comentó que entre las 23.745 personas inmunizadas, sólo tres experimentaron "efectos adversos serios" en un período medio de 3,4 meses, los que podrían ser atribuidos a la vacuna, aunque se destacó que todos se fueron recuperado y siguen participando en las pruebas clínicas.

También se indicó que 10 participantes fueron hospitalizados por Covid-19, entre los cuales dos fueron evaluados como graves, incluido un caso fatal.

El profesor Andrew Pollard, Director del Grupo de Vacunas de Oxford e Investigador Jefe del Ensayo de Vacunas de Oxford, dijo: "Hoy, hemos publicado el análisis intermedio del ensayo de Fase III y demostramos que esta nueva vacuna tiene un buen historial de seguridad y eficacia contra el coronavirus. Estamos muy agradecidos con nuestros voluntarios de prueba por trabajar con nosotros durante los últimos ocho meses para llevarnos a este hito".

Por su parte, Pascal Soriot, director ejecutivo de Astrazeneca, dijo: "Los resultados muestran que la vacuna es eficaz contra Covid-19, en particular sin infecciones graves y sin hospitalizaciones en el grupo de la vacuna, así como segura y bien tolerada". Y agregó: "Hemos comenzado a enviar datos a las autoridades reguladoras de todo el mundo para su aprobación temprana y nuestras cadenas de suministro globales están en funcionamiento, listas para comenzar a administrar rápidamente cientos de millones de dosis a escala global sin fines de lucro".

Según se informó, la Compañía está buscando una "Lista de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)" para acelerar la disponibilidad de vacunas en países de bajos ingresos.

En cuanto al almacenamiento, transporte y manipulación de la vacuna, se detalló que la misma se hace "en condiciones normales de refrigeración (2-8 grados Celsius / 36-46 grados Fahrenheit) durante al menos seis meses y administrarse dentro de los entornos de atención médica existentes".