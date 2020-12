Testean a turistas y residentes que regresan a la Ciudad de Buenos Aires Nacionales 09 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La reapertura del turismo nacional en la Ciudad de Buenos Aires y la finalización del último fin de semana extra largo del año coincidieron ayer con el comienzo de los operativos de testeos para detectar eventuales casos de Covid-19 entre turistas y residentes que regresan a la Capital Federal, ya sea desde el exterior, desde otra provincia, o de alguna localidad ubicada a más de 150 kilómetros.

Según se informó desde el Gobierno porteño, los test se comenzaron a realizar este martes en cuatro puntos de la Ciudad, y son obligatorios para mayores de 12 años. Los test son también para personas no residentes que tengan previsto permanecer más de un día en la Ciudad y residentes que regresan después de tres días.

"La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándonos", dijo este martes el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en uno de los controles en los que se comenzó a realizar testeos de saliva en la Terminal de ómnibus Dellepiane. Además, Miguel comentó: "A partir de hoy se retoma gradualmente el turismo en la Ciudad de Buenos Aires, y lo vamos a hacer con un sistema de protocolos y testeos para resguardar la salud".

El Jefe de Gabinete contó que se trata de una muestra de saliva, y explicó que "este es un protocolo que se va a aplicar a los no residentes que vayan a estar en la Ciudad más de 24 horas y que vengan de más de 150 kilómetros de distancia, y en el caso de los no residentes, cuando hayan estado afuera por más de 72 horas".

Los resultados del test serán informados entre las 12 y 24 horas a través de SMS, mail o comunicación telefónica y los hoteles estarán disponibles para hacer el aislamiento, en caso de que el test resulte positivo.

Miguel recordó además, que "uno de los requisitos para poder ingresar a la Ciudad de Buenos Aires es poder realizar una declaración jurada". Y en ese sentido, remarcó: "Siempre fue y es muy importante la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. La pandemia no pasó, tenemos que seguir cuidándonos".

El costo de los test será afrontado por los seguros médicos o las obras sociales, y en su defecto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los turistas extranjeros sí van a tener que abonar 2.500 pesos.

Los lugares disponibles para hacer el test son:

-Terminal Dellepiane: en caso de que el ingreso a la Ciudad sea en colectivo.

-Centros de testeos dispuestos en el Centro de Convenciones (Facultad de Derecho): únicamente para vehículos.

-Edificio de la Munich (Costanera Sur): para quienes ingresen por otros medios.

-Ezeiza: para los arribos por vía aérea.